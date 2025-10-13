Italia: Gattuso risponde a Spalletti, contro Israele possibile mossa a sorpresa su Pio Esposito 

Il commissario tecnico ha ringraziato il suo predecessore per i complimenti, poi ha alluso alla possibilità di tenere in panchina il nerazzurro: la Nazionale cambierà modulo

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il grazie al suo predecessore Luciano Spalletti, ma anche una possibile decisione a sorpresa su Pio Esposito: questi gli elementi più interessanti della conferenza stampa del c.t. Rino Gattuso alla vigilia dell’importante match di domani sera a Udine contro Israele.

Italia, Gattuso non parla di playoff

Vietato fallire: Rino Gattuso sa che la sua Italia non può permettersi di sbagliare gara domani contro Israele, nella partita più importante di questo rush finale delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Con una vittoria, infatti, la Nazionale ipotecherebbe il secondo posto nel girone I e, dunque, la qualificazione ai playoff. Di spareggi, però, in conferenza stampa Gattuso non vuole sentir parlare. “Noi ci vogliamo arrivare ai playoff, ancora non ci siamo. Pensiamo alla gara di domani, a quello che dobbiamo fare”, ha detto il c.t..

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La risposta a Spalletti

Prima di discutere delle difficoltà della gara con Israele, Gattuso si è concentrato su due temi: la tregua di Gaza (“bellissimo veder tanta gente tornare a casa”) e le parole del suo predecessore Luciano Spalletti, che si è complimentato con lui per aver portato leggerezza nella Nazionale. “Ringrazio Luciano, volevo chiamarlo ma Gigi mi ha detto di lasciarlo stare – ha detto il c.t. al collega -. Luciano è un uomo vero, se uno lo pensa non dice questo. La parola leggerezza non so a cosa si riferisce il mister, quando sono arrivato qua sapevo al 100% cosa volevo fare e ci sto provando”.

La mossa a sorpresa su Pio Esposito

Quanto alla gara, Gattuso ha confermato il cambio di modulo, l’Italia passerà dal 4-4-2 visto contro l’Estonia al 3-5-2: “Non mi piace giocare a tre, lo sapete, ma dobbiamo metterci nelle migliori condizioni possibili valorizzando le qualità dei giocatori”, ha detto il c.t.. Con l’infortunio di Kean – indisponibile come Bastoni, che verrà rimpiazzato da Mancini – non è però ancora chiaro chi farà coppia con Retegui in attacco.

Dopo il gol segnato all’Estonia Pio Esposito sembrava essere pronto per giocare titolare, ma oggi Gattuso ha fatto capire che potrebbe esserci una possibile sorpresa, con l’interista ancora in panchina. “Se Esposito partirà dal 1’? Vedremo, servirà attenzione, loro saltano l’uomo con facilità e sicuramente faremo qualcosa di diverso rispetto all’Estonia. Pio merita tutto, vediamo. Ha giocato 70-75′ più recupero, con le 5 sostituzioni le partite si possono cambiare anche entrando a gara in corso”.

La probabile formazione dell’Italia

È possibile, dunque, che Gattuso confermi Raspadori da titolare, ma utilizzandolo in posizione più centrale accanto a Retegui, con l’inserimento di un centrocampista in più (Locatelli) in mezzo a Barella e Tonali. Una mossa che potrebbe portare il c.t. a mantenere Orsolini come titolare a destra, con Dimarco a sinistra, in alternativa è pronto Cambiaso al posto del bolognese. Difesa fatta con Di Lorenzo e Calafiori ai lati di Mancini.