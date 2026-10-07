Italia, Gattuso elogia Mancini ma non dimentica il flop di Zenica: il commento amaro sugli azzurri 

L’ex c.t., oggi alla Lazio, si complimenta con il suo successore ma sottolinea una differenza col gruppo che ha guidato nello sfortunato playoff con la Bosnia Erzegovina

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L’Italia è il passato per Rino Gattuso, capace di riportare la Lazio nella parte alta della classifica: l’ex c.t. si è complimentato con il suo successore Roberto Mancini, ma parlando della Nazionale in Nations League si è lasciato scappare un commento amaro che sembra riferito agli azzurri sconfitti a Zenica dalla Bosnia Erzegovina.

Italia, il flop di Gattuso

“La mia non è una rivincita”. Così Rino Gattuso parla della gran partenza in campionato della sua Lazio, squadra con cui sta facendo dimenticare il flop da c.t. dell’Italia a Zenica, dove gli azzurri mancarono la qualificazione al terzo Mondiale di fila, sconfitti dalla Bosnia Erzegovina. Intervenuto al Premio Giuseppe Colaucci, Gattuso ha parlato della Nazionale di oggi, rivitalizzata dal suo successore Roberto Mancini e capace di raccogliere 7 punti nelle prime 4 giornate della Nations League, offrendo una prestazione convincenti anche sul campo della Francia.

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Italia, il commento amaro di Gattuso sugli azzurri

Nelle parole di Gattuso, però, emerge anche una certa amarezza, quasi un risentimento nei confronti degli azzurri che facevano parte della sua, di Italia. “La mia idea è che la nostra Nazionale è una squadra che ha talento, lo dicevo anche io”, ha affermato Gattuso parlando dell’Italia di Mancini. “Ma questo talento bisogna metterlo a disposizione di tutta la squadra”, ha poi aggiunto l’ex c.t. in quella che può essere interpretata un’accusa agli azzurri di Zenica: per Gattuso, evidentemente, quell’Italia era più forte ma fu meno squadra della Bosnia Erzegovina.

Italia, Gattuso e i complimenti a Mancini

Nella sua analisi dell’Italia di oggi, inoltre, Gattuso non ha mancato di riconoscere l’ottimo lavoro di Mancini. “Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro: l’Italia è una squadra che ha voglia quando scende in campo”, ha continuato l’ex commissario tecnico che ha poi sottolineato la capacità di Mancini di restituire serenità agli azzurri dopo la falsa partenza col Belgio. “Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via – ha concluso Gattuso – ma l’allenatore è stato bravo a far ricredere tutti”.