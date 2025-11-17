Italia, Gattuso sceglie la squadra playoff: Chiesa è l’ultimo jolly. La richiesta ai club di Serie A, il piano di Ringhio

La qualificazione per i Mondiali 2026 passa per i playoff ma il ct Gattuso non può cambiare volto alla squadra, almeno non con i convocati. L’unica speranza porta a Federico Chiesa

Ancora una volta saranno i playoff a decidere se l’Italia parteciperà o meno all’edizione finale dei Mondiali. Rino Gattuso ha pochi mesi a disposizione per provare a cambiare le cose ma la lista dei convocati non dovrebbe subire variazioni importanti, se non con la possibile presenza di Federico Chiesa.

Chiesa: l’ultima speranza

L’Italia ha bisogno di talento, ma nel giro di poche settimane il ct Rino Gattuso non ha molte carte da giocarsi. Il tecnico azzurro non ha a disposizione una lista così ampia di giocatori tra cui scegliere e l’unica vera alternativa per provare qualcosa di diverso porta a Federico Chiesa. Il giocatore ex Juventus ha lasciato l’Italia da un paio di stagioni senza trovare particolare fortuna con la maglia del Liverpool, in quest’ultimo campionato è tornare a regalare sprazzi del suo talento. L’attaccante è stato eletto anche giocatore del mese di settembre per i Reds dimostrando di aver ritrovato un ottimo momento di forma. L’unica iniezione di talento all’interno del gruppo può arrivare da lui, uno degli eroi nella vittoria agli Europei.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il piano di Gattuso

Il lavoro verso i playoff è già cominciato, anche prima della sfida con la Norvegia in casa Italia è partita la macchina organizzativa verso il 26 marzo, data in cui si giocherà la semifinale. Una riunione a Coverciano ha stabilito il ruolino di marcia verso il grande appuntamento con Gattuso che ha organizzato una riunione con la rete degli osservatori federali che lo aiutano nel seguire la serie A e gli italiani impegnati all’estero. Il ct e il suo vice Luigi Riccio hanno già stabilito quali gare seguiranno fino a metà gennaio con Ringhio che ha già prenotato un volo in Arabia Saudita per seguire la Supercoppa Italiana.

La richiesta ai club di serie A

Non è un segreto che la Figc e che lo stesso Gattuso vorrebbero avere a disposizione un’altra finestra di lavoro prima dei playoff. E’ impossibile pensare a un ritiro prima della semifinale e per questo motivo, il presidente Gravina sta lavorando per mettere a disposizione del tecnico almeno uno stage a Coverciano da organizzare nella prima metà di febbraio. L’appuntamento a Riyadh nel corso della Supercoppa servirà per inoltrare ai club di serie A e alla Lega, la proposta per riuscire a creare lo spazio nel calendario per questo appuntamento tra Gattuso e la squadra.