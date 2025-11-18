Italia, Gattuso non ha solo Chiesa: Pellegrini, Zaniolo, Berardi, tutti i nomi per i playoff e chi rischia

La lista da cui attingere non è lunga, ma qualche nome interessante per dare una rinfrescata alla Nazionale presa a schiaffi dalla Norvegia c'è: cosa può cambiare a marzo

Il Mondiale passa ancora dai playoff. Gattuso si gioca tutto nella doppia sfida di marzo, all in sugli spareggi: dentro o fuori. Un appuntamento con la storia, visti gli ultimi due precedenti disastrosi. Il sorteggio farà chiarezza sul percorso della Nazionale, intanto il ct già riflette sui cambiamenti da apportare nella rosa, dopo l’ultima figuraccia con la Norvegia. No, non c’è solo Chiesa: da Pellegrini a Zaniolo, ecco le possibili novità. E, di conseguenza, c’è anche chi rischia grosso.

Italia, Gattuso e le scelte per i playoff

L’Italia di Gattuso, che prima del poker incassato dalla Norvegia, aveva sempre vinto, si è riscoperta fragile nel momento clou: quello che anticipa i playoff. C’è un morale da ricostruire, per l’ennesima volta. Un gruppo da ricompattare. E scelte difficili da prendere. Perché ok l’emergenza che ha pesantemente condizionato la Nazionale, però una batosta del genere non è accettabile, anche alla luce del risultato di Oslo (3-0) con ancora Spalletti in panchina.

La disfatta di San Siro ha portato a galla ciò che i più sapevano ma tendevano a celare alla luce dei precedenti successi di Gattuso: il movimento calcistico italiano è da rifondare. Ma per i Mondiali 2026 bisogna fare di necessità virtù, provarci col materiale che si ha disposizione. Che purtroppo è davvero esiguo.

Non c’è solo Chiesa per la missione Mondiale

Il calciatore che più stuzzica la fantasia dei tifosi è senza dubbio Federico Chiesa, assente dal naufragio a Euro 2024. Finora Ringhio non l’ha mai convocato, ma il ct ha spiegato che si è trattata di una precisa volontà dell’esterno offensivo del Liverpool perché non al 100% della forma.

In effetti il figlio d’arte, amatissimo dai supporter dei Reds, è utilizzato con il contagocce da Arne Slot, che gli riserva solo scampoli di partite. A gennaio l’ex Juventus e Fiorentina potrebbe far ritorno in Italia proprio in ottica Mondiale: quest’Italia ha tremendamente bisogno dei suoi strappi per avere nuove e più imprevedibili soluzioni in attacco. Ma non c’è solo il 28enne di Genova nei piani di Gattuso.

Pellegrini, Zaniolo, Berardi: tutti i nomi nuovi

La lista da cui attingere – lo sottolineiamo di nuovo a scanso di equivoci – non è affatto lunga. Ma qualche soluzione c’è per dare una rinfrescata all’Italia in vista dei playoff. A partire dai terzini: Kayode sta facendo benissimo in Premier League col Brentford e stesso discorso vale per Palestra col Cagliari.

In mezzo al campo, occhio a Lorenzo Pellegrini che, grazie alla cura Gasperini, si sta rilanciando con la Roma. Chi è partito col piede schiacciato sull’acceleratore è Nicolò Zaniolo, rinato con l’Udinese dopo una lunga serie di flop. Lì davanti potrebbe far comodo anche l’esperienza di Mimmo Berardi, tornato in Serie A col Sassuolo e già a quota 4 gol.

Chi rischia l’esclusione dalla Nazionale

Diversi i calciatori in bilico. Di Lorenzo non è più così intoccabile: contro la Norvegia il capitano del Napoli ha confermato lo scarso feeling con la Nazionale. Gabbia e Bellanova si giocheranno il posto in primavera, mentre rischia – e tanto – Frattesi.

Lo scarso utilizzo con l’Inter può costargli playoff ed eventuali Mondiali ed è per questo motivo che spinge per cambiare squadra a gennaio. In attacco Scamacca è l’indiziato a restar fuori dalla lista dei convocati.