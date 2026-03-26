Italia, Gattuso sceglie Retegui e Kean ma i tifosi invocano Pio Esposito: il precedente di Ventura con Insigne

A poche ore dalla semifinale playoff con l'Irlanda del Nord il ct ha le idee chiare sui due attaccanti che giocheranno dal primo minuto: il timore degli italiani

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

A poche ore dalla semifinale playoff da dentro o fuori con l’Irlanda del Nord, Gattuso ha le idee piuttosto chiare: in attacco fiducia a Kean e Retegui. Da quando è subentrato a Spalletti, i due hanno fornito ottime risposte giocando insieme, ma i tifosi la pensano diversamente e invocano Pio Esposito. Il talento dell’Inter, autore di 6 gol e 4 assist alla sua prima stagione in Serie A, mette tutti d’accordo. E piovono critiche sul ct proprio a ridosso della partita che vale il Mondiale.

Italia-Irlanda del Nord: Gattuso punta su Retegui e Kean

C’è un dato che accomuna Retegui e Kean: entrambi hanno segnato 11 gol con la casacca della Nazionale. L’italo-argentino, che la scorsa estate ha lasciato l’Atalanta per accettare l’offerta milionaria dell’Arabia Saudita, li ha realizzati in 26 presenze, mentre l’attaccante della Fiorentina in 24.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I due hanno dimostrato di funzionare con Ringhio: il 26enne bomber dell’Al-Qadsiah ha timbrato il cartellino cinque volte confezionando anche quattro assist nelle sei partite del post Spalletti. Quattro i sigilli di Moise nelle tre gare in cui è stato disposizione agli ordini del ct calabrese. Ecco spiegati i motivi che spingono Gattuso a puntare su questa coppia che ritiene ormai rodata e più esperta rispetto ai 20 anni di Pio Esposito, l’anno scorso in B con lo Spezia.

Perché i tifosi preferiscono Pio Esposito

I dubbi dei tifosi su Retegui sono legati al campionato in cui milita. La Saudi Pro League vanta sì nomi importanti, ma resta un torneo senza dubbio meno allenante e performante rispetto alla Serie A o comunque ai top club del Vecchio Continente. I 15 gol totali messi a segno dall’ex attaccante di Genoa e Atalanta dicono che Mateo continua ad andare a bersaglio con una certa frequenza, ma non sembra proprio in formissima come ai tempi della Dea. Kean, dal canto suo, sta vivendo un’annata complicata dalla Fiorentina non solo per i risultati deludenti della viola, ma anche e soprattutto per i problemi fisici che continuano a tormentarlo da mesi.

Al contrario, Pio Esposito sta giocando con regolarità nell’Inter per via dell’infortunio di capitan Lautaro e delle rendimento tutt’altro che esaltante di Thuram. Sono decisamente ancora prematuri alcuni paragoni (di recente Totò Di Natale lo ha addirittura accostato a Van Basten), ma il talento c’è, è palese, è sotto gli occhi di tutti. E gli italiani lo riconoscono. “Gattuso dovrà prendere alcune decisioni cruciali sulla formazione, la più importante delle quali riguarda chi schiererà titolare in attacco. Pio Esposito dovrebbe essere la sua scelta, senza se e senza ma” scrive un tifoso su X. “Kean non è al meglio, meglio Pio da subito” sostiene Davide. “In questo momento tutta la vita Pio” commenta un altro sostenitore azzurro. Non mancano critiche all’indirizzo del ct: “Così si rischia di farci saltare il terzo Mondiale di fila”, punge un utente. Insomma, il clima è teso, proprio come ai tempi di Ventura.

Il precedente di Ventura con Insigne

La mente torna all’incubo vissuto nel novembre 2017 e più precisamente alla gara ritorno dei playoff con la Svezia che ci costò i Mondiali in Russia dell’anno successivo. A San Siro l’Italia di Ventura era chiamata a ribaltare la sconfitta di misura dell’andata, ma sorprendentemente il ct decise di tener fuori uno dei calciatori più talentuosi a sua disposizione: Lorenzo Insigne.

Inutile ogni tentativo da parte dei tifosi di convincere l’allenatore a schierare l’ex attaccante del Napoli, che già all’andata in Scandinavia fu impiegato solo una manciata di minuti nel finale. A Milano il Magnifico neppure entrò in campo. E per la seconda volta nella sua storia dopo Svezia ’58 la Nazionale fallì la qualificazione alla Coppa del Mondo.