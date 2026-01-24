Italia, Gattuso si gode Pio Esposito, va a trovare Retegui e si gioca il jolly: pronto un grande ritorno

Il ct intensifica il lavoro in vista dello spareggio con l’Irlanda, viaggiando tra Europa e Medio Oriente. Spunta il possibile ritorno di Verratti,

Gattuso accelera, senza aspettare Coverciano. Se lo stage salta, il CT azzurro cambia campo ma non ritmo, trasformando pranzi, viaggi e incontri in strumenti di lavoro. A due mesi dallo spareggio decisivo con l’Irlanda, Ringhio muove uomini e idee. Tra giovani da valorizzare, big da recuperare e un ritorno che può cambiare gli equilibri. Le risposte stanno arrivando convincenti anche dall’attacco, con un Pio Esposito decisivo e un Retegui ancora di livello Nazionale.

Gattuso in missione: l’Inghilterra come punto di partenza

Gattuso ha iniziato il suo giro d’Europa dall’Inghilterra, pronto a incontrare gli azzurri e gli “azzurrabili” che militano in Premier League. Insieme a Buffon, Bonucci e al vice Riccio, il ct ha voluto coinvolgere sia certezze come Donnarumma, Tonali e Vicario sia volti nuovi come Kayode e Savona. Il messaggio è chiaro: nessuno è escluso dal progetto Mondiale. Anche Federico Chiesa rientra nel radar, dopo mesi lontano dalla Nazionale per ritrovare la condizione a Liverpool.

Pio Esposito e Retegui: presente e futuro dell’attacco

Ringhio si gode la crescita di Pio Esposito, osservato con attenzione come possibile risorsa per il futuro immediato dell’Italia. Intanto ha fatto tappa in Arabia per incontrare Mateo Retegui, segnale di fiducia e centralità nel progetto offensivo. L’idea è costruire un reparto d’attacco più profondo e competitivo, evitando soluzioni forzate all’ultimo momento. Gattuso vuole conoscere uomini e momenti, non solo numeri e statistiche.

Il jolly Verratti e il grande ritorno possibile

Il nome che fa rumore è quello di Marco Verratti. A Doha, Gattuso ha incontrato il centrocampista dell’Al-Duhail, che ha confessato di sentirsi ancora legato alla maglia azzurra. Le rassicurazioni sulle condizioni fisiche, arrivate anche dall’area Performance di Club Italia, tengono aperta la porta a un clamoroso ritorno. Verratti non è l’unico osservato speciale: Zaniolo, Fagioli e i giovani Palestra e Bartesaghi restano sullo sfondo di un progetto che punta a mescolare esperienza e fame.