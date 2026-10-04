Il centravanti del Club Brugge è uno dei giovani più richiesti d’Europa: Barcellona e Tottenham lo seguono già per gennaio, mentre la scelta tra Italia e Germania è rinviata

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Italia e Germania se lo contendono. Nicolò Tresoldi, però, ha chiesto a Mancini e Klopp di aspettare. Perché il suo cuore è diviso a metà e in questa fase della carriera la sua priorità è un’altra. Tra le due nazionali, potrebbero spuntarla altri Paesi. Come la Spagna o l’Inghilterra. Sì, perché il 22enne italo-tedesco del Club Brugge è tra gli attaccanti più attenzionati d’Europa. London calling: De Zerbi vuole portarlo al Tottenham. Ma c’è anche il Barcellona.

Da Lautaro a Tresoldi, il Barcellona ha cambiato obiettivo

Il Barcellona pensa a Tresoldi per il dopo Lewandowski. Il club catalano aveva individuato in Julian Alvarez il grande obiettivo per il nuovo centravanti, mentre tra le alternative era comparso anche Lautaro Martinez, che non ne ha voluto sapere di lasciare l’Inter. Alla fine è arrivato il colpo last minute Gabriel Jesus dall’Arsenal, ma di fatto la casella centravanti è rimasta scoperta. Le caratteristiche dell’italo-tedesco si adattano alla perfezione alle esigenze di Flick: è un centravanti moderno, forte nell’attacco dell’area ma capace anche di muoversi e partecipare alla manovra.

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Ma lo chiama anche De Zerbi per superare il mal di gol del Tottenham

Anche il Tottenham guarda al 22enne per rinforzare l’attacco di Roberto De Zerbi in vista del mercato di gennaio. Gli Spurs avevano individuato in Eli Junior Kroupi uno dei principali obiettivi per il ruolo di centravanti, ma l’infortunio al piede dell’attaccante del Bournemouth, operato e costretto a uno stop di alcuni mesi, ha complicato la strategia del club. Da qui la necessità di individuare nuove soluzioni e tra queste è spuntato proprio il nome di Tresoldi, già seguito da vicino dagli scout londinesi. De Zerbi ha tremendamente bisogno di gol: dopo cinque giornate di Premier League, infatti, il Tottenham è ultimo in classifica con soli due punti. Ma, dopo gli oltre 300 milioni spesi in estate, ciò che spiazza è il numero delle reti segnate: solamente due.

Quanto vale Tresoldi: il Brugge chiede 50 milioni

Il rendimento recente di Tresoldi ha fatto schizzare il prezzo del suo cartellino. Il Club Brugge valuta il centravanti 50 milioni di euro, una cifra che già in estate aveva frenato alcuni dei club interessati al classe 2004. Una valutazione legata al suo rendimento che certifica una crescita continua. Nella sua prima stagione con il Brugge il classe 2004 di origine sarde ha segnato 19 gol in 40 partite di campionato, aggiungendo anche cinque assist alle sue statistiche. E in questa annata, dopo sette giornate di Jupiler Pro League, ha già realizzato tre reti, alle quali si aggiunge il sigillo in Champions League. Numeri che spiegano perché abbia catturato l’interesse di grandi club europei e anche di Italia e Germania, che se lo contendono.

L’exploit con la Germania U21 e la scelta tra Italia e Germania

Tresoldi sta vivendo un vero e proprio magic moment anche con la maglia della Germania U21. Pochi giorni fa, a Malta, l’attaccante del Club Brugge ha firmato una tripletta nel 4-1 della squadra di Antonio Di Salvo, segnando all’esordio da capitano e portando a 16 i suoi gol con la selezione giovanile tedesca. Superato l’ex Roma Voeller, è ormai a soli due gol dal record di Pierre Littbarski, che guida la classifica dei marcatori della Germania U21 con 18 reti.

Il paradosso è che, nonostante sia uno dei simboli della nuova Germania, Tresoldi non ha ancora scelto quale Nazionale rappresentare a livello senior. Nato a Cagliari e trasferitosi in Germania nel 2017, può optare per gli Azzurri oppure per la selezione tedesca. Il giocatore ha spiegato di sentirsi ancora “50 e 50” e ha deciso di proseguire il percorso con l’U21 tedesca fino all’Europeo del 2027 prima di prendere una decisione definitiva. A Mancini e Klopp non resta che aspettare.