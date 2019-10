Italia già a Euro 2020, Mancini fissa i nuovi obiettivi

Roberto Mancini, dopo la qualificazione aritmetica della sua Italia agli Europei del 2020, mette ora nel mirino un nuovo obiettivo: "Arrivare primi nel girone facendo 30 punti, in modo da essere testa di serie agli Europei. Speriamo di farcela".

Ora il prossimo appuntamento è contro il Liechtenstein: "Vorrei gratificare chi ha fatto parte del gruppo e non ha giocato, vorrei anche trovare qualche giocatore giovane e utile per il dopo Europeo", promette Mancini.

Ecco quindi le novità che potrebbero scaturire dalla prossima uscita degli Azzurri, parola di ct: "Sirigu, Belotti, Zaniolo, Izzo o Di Lorenzo, Romagnoli a seconda di come starà. Poi uno tra Grifo ed El Shaarawy, più Biraghi. Non vorrei cambiarli tutti, però. Su Jorginho dovremo vedere, mentre Belotti parte alla pari con Immobile, in quel ruolo non c'è una gerarchia e se gioca uno o l'altro non cambia molto".

SPORTAL.IT | 14-10-2019 22:29