Italia, il giallo Chiesa può risolversi a gennaio: ultima chiamata Mondiale, chi può riportarlo in Serie A

Federico, sempre più ai margini con il Liverpool, non ha più tempo: l'unico modo per raggiungere il top della forma e rispondere alla chiamata di Gattuso è giocare

Chiesa non ha più tempo. Se intende tornare a indossare la maglia dell’Italia, ha bisogno di giocare. Il giallo sulla sua ennesima mancata convocazione è stato spiegato da Gattuso: si tratta di una scelta del calciatore. E, allora, l’ultima chiamata Mondiale passa per il mercato di gennaio. Via dalla Premier, via dal Liverpool: il ritorno in Serie A conviene proprio a tutti.

Italia, giallo Chiesa: ancora fuori

Niente da fare: Chiesa salterà anche gli ultimi due impegni delle qualificazioni Mondiali contro Moldavia e Norvegia. E non certo per volontà del ct, che ha confessato di essere in contatto continuo con l’esterno offensivo del Liverpool, la cui ultima apparizione in azzurro risale all’Europeo fallimentare del 2024.

Il figlio d’arte ex Fiorentina e Juventus, sempre più ai margini alla corte di Arne Slot, ha intenzione di accettare la convocazione solamente quando sarà al 100% della forma. Che potrà raggiungere in un’unica maniera: giocando.

Ultima chiamata Mondiale: a gennaio si cambia

Pur essendo amatissimo dai tifosi del Liverpool, che l’hanno eletto miglior settembre nonostante lo scarso minutaggio, Federico fatica a incidere. Neppure in un momento di crisi profonda acuita dalla pesante batosta subita nello scontro diretto contro il Manchester City di Gigio Donnarumma, l’allenatore olandese gli concede una chance dal primo minuto in una partita che conta.

Il 28enne ligure – due gol e un assist in Premier – è diventato l’uomo degli ultimissimi minuti: così diventa davvero impresa ardua mettersi in evidenza. Ecco, allora, che la soluzione ai tormenti di Chiesa può arrivare dal mercato di gennaio, ultima occasione per rilanciarsi e riconquistare l’Italia prima dei Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

Opzione Serie A: chi potrebbe prenderlo

Il ritorno in Serie A converrebbe proprio a tutti. Intanto Gattuso incrocia le dita per avere un’alternativa a disposizione, che di questi tempi sarebbe manna dal cielo per un’Italia a caccia di talento. Sulle tracce di Chiesa potrebbe esserci il Napoli in difficoltà di Antonio Conte, che pure lo aveva già cercato in estate.

Con l’infortunio di De Bruyne e il passaggio al 4-3-3 un attaccante esterno del calibro di Federico sarebbe la soluzione ideale, anche in virtù dei problemi di rendimento che stanno riscontrando Noa Lang e Neres. Chi ha bisogno di un calciatore del genere è anche Gasperini, nonostante il primo posto in classifica. Vista l’emergenza che ha decimato l’attacco della Roma, il tecnico di Grugliasco potrebbe ritagliargli un ruolo alla Lookman.