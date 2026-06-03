Italia, i giovani di Baldini vincenti ma discussi: il successo di Lussemburgo divide i social   

La vittoria della Nazionale firmata da Esposito non convince tutti i tifosi: sul web grande sfiducia sul futuro azzurro

Silvio Baldini debutta con una vittoria sulla panchina dell’Italia, ma il successo dei suoi giovani nell’amichevole in Lussemburgo non convince proprio tutti: sui social sono numerosi i tifosi critici o dubbiosi sul futuro della Nazionale.

Italia vittoriosa in Lussemburgo

L’incornata di Pio Esposito ha sigillato la vittoria di misura della giovane Italia di Silvio Baldini in Lussemburgo, nella prima delle amichevoli “della vergogna”, giocate dalla Nazionale dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026. Oltre al gol del centravanti dell’Inter, la formazione sperimentale lanciata dal c.t. ad interim ha mostrato una buona organizzazione, soprattutto in fase di pressing, ma un gioco non esattamente fluido, soprattutto nella prima parte di gara. E anche sul piano individuale, sono pochi i giocatori che hanno realmente rubato l’occhio: tra loro Favasuli, sostituto dell’infortunato Palestra sulla destra, e Pisilli, oltre all’uomo partita Esposito.

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Tifosi spaccati sul web

Certo la tensione del debutto s’é fatta sentire per molti degli azzurri, ma questa attenuante non fa capolino nei commenti che hanno accompagnato il successo dell’Italia sui social. Anzi, sul web i tifosi della Nazionale sono apparsi divisi in due: accanto a coloro che giudica l’1-0 in Lussemburgo un buon inizio per un ciclo destinato a portare forze nuove in azzurro, ci sono anche quelli che hanno più di un dubbio sul talento reale dei giovani convocati da Baldini.

Le critiche social alla giovane Italia

“Piegato il temibilissimo Lussemburgo…stiamo volando!”, commenta sarcasticamente su X Davideddu, tra i critici dell’Italia vista in Lussemburgo. “Sento già i caroselli per le strade”, aggiunge sarcasticamente Mike_fusco. Per Gianluca P., le nuove leve non sono all’altezza della Nazionale: “Che tristezza, nel campionato di San Marino secondo me ci sono giocatori con più tecnica. Siamo messi male male”. Più moderato il giudizio di MarcoMod: “Alcuni di loro potranno avere una bella carriera in serie A ma dei giovani fenomeni delle top nazionali nemmeno l’ombra. Questa è la dura verità”. Lanfrazzo, invece, cita un parallelo con Italia ’90: “36 anni fa l’U21 di Vialli, Mancini, Giannini etc. è arrivata terza al Mondiale. Se questi sono il futuro siamo a posto”.

Fiducia nel futuro della Nazionale

Numerose, però, sono anche le voci di coloro pronti a difendere i ragazzi di Baldini. “Da qualche parte bisognava pure iniziare, criticare è un esercizio inutile”, scrive Dad2000 che si iscrive al partito dei difensori della “giovane Italia”. “A quelli che criticano il fatto che non abbiamo fatto 6 pere al Lussemburgo dico che io prendo questo 1-0 ottenuto con la U21 e lo metto in saccoccia. I ragazzini fanno esperienza e acquisiscono fiducia. Oppure continuiamo a lamentarci dei 39enni stranieri in serie A”, aggiunge Real_It. “Bravi ragazzi, tutti giovani e con tanta voglia è un buon punto di partenza”, scrive Medja. “Sicuramente hanno messo più voglia dei loro ricchi e fannulloni predecessori”, commenta John alludendo alla squadra di Zenica. Roberto, infine, si augura che l’incarico del neo c.t. non sia solo ad interim: “Lasciate Baldini in panchina e dategli tempo con questi giovani”.