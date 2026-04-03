Italia, gli avversari per le amichevoli di giugno: i possibili convocati e chi ci sarà in panchina, due ipotesi

Gli azzurri torneranno in campo a giugno dopo l'eliminazione dai Mondiali, il 7 a Creta contro la Grecia poi il Lussemburgo: Baldini o Nunziata ct

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Comincia a prendere forma il post-eliminazione Mondiale per l’Italia. Gli azzurri disputeranno a giugno due amichevoli, inizialmente previste come preparazione per la kermesse in Usa, Canada e Messico. Sarà la Grecia il primo avversario per la nazionale: si gioca il 7 giugno a Creta. Dopo la seconda amichevole, che sarà contro il Lussemburgo come rivela la Gazzetta, il rompete le righe prima delle partite ufficiali di Nations League a settembre.

L’annuncio della federcalcio greca

A dare l’annuncio con un post sul proprio profilo social è stata la federazione ellenica che scrive: “La Grecia giocherà contro la Svezia e l’Italia in due amichevoli internazionali a giugno. Gli Ethniki giocheranno contro la Svezia a Stoccolma prima di ospitare l’Italia al Pankritio”. Lo stadio è quello di Candia, sull’isola di Creta.

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Due ipotesi per il ct traghettatori

A fine maggio dunque è previsto il nuovo raduno a Coverciano, l’ultimo della stagione 2025/2026. Verosimilmente sarà un’Italia sperimentale. Alla guida di chi? In attesa delle sempre più probabili dimissioni di Gattuso (cui però la Figc ha chiesto di rimanere come traghettatore fino a scadenza contratto) in panchina ci sarà un ct ad interim, come accadde nel 2018, quando Gigi Di Biagio venne nominato il 5 febbraio 2018, dopo le dimissioni di Gian Piero Ventura per la mancata qualificazione ai Mondiali di Russia e prima dell’arrivo di Mancini. L’ex Roma guidò l’Italia in due amichevoli (sconfitta con l’Argentina, pareggio con l’Inghilterra) a marzo 2018, per poi tornare alla guida dell’Under 21. Anche stavolta potrebbe essere il selezionatore dell’Under 21 Silvio Baldini ad andare in panchina ma non è escluso che possa esserci il ct dell’Under 20 Nunziata, come segnale verso una possibile scelta di un ct federale per il futuro.

I possibili convocati

Non sarà un’Italia composta da big quella che giocherà le due amichevoli di giugno. Sarà dato spazio ai giovani, presi dall’U.21, dall’Under 20 e dalle migliori nidiate dei club. Si possono ipotizzare i primi nomi: Ahanor (Atalanta) e Reggiani (Borussia Dortmund), ma anche Vergara (Napoli), Tresoldi (Bruges) e Koleosho (Paris in prestito dal Burnley), Casadei (Torino), Leoni (Liverpool), Liberali (Catanzaro), Camarda, Bartesaghi e Gabbia (Milan), Ndour (Fiorentina) e chissà magari alcuni dei giocatori scartati da Gattuso come Orsolini, Berardi e Zaniolo.

A settembre c’è la Nations League

L’Uefa ha intanto da tempo ufficializzato date e orari della fase a gironi di Nations League 2026/27, in calendario tra settembre e novembre 2026. Per l’Italia si prospetta subito un cammino di altissimo livello: gli Azzurri sono stati inseriti nel Gruppo 1 della Lega A insieme a Francia, Belgio e Turchia. L’esordio della Nazionale è fissato per venerdì 25 settembre 2026, quando l’Italia ospiterà il Belgio nella prima giornata del girone. Sarà subito una gara dal peso specifico elevato, contro la selezione guidata da Rudi Garcia, tecnico che conosce molto bene il calcio italiano.

Tre giorni più tardi gli Azzurri voleranno in Turchia (che ha strappato il pass per il Mondiale) per affrontare la squadra allenata da Vincenzo Montella, prima della trasferta di prestigio in Francia prevista per venerdì 2 ottobre. La seconda parte del girone vedrà l’Italia tornare davanti al proprio pubblico contro la Turchia il 5 ottobre, mentre il big match interno contro la Francia è in programma il 12 novembre.

La fase a gruppi si chiuderà poi con la trasferta in Belgio, domenica 15 novembre 2026, ultimo appuntamento che potrebbe risultare decisivo per la corsa ai playoff.

Come funziona il girone

La formula resta quella tradizionale della Nations League: l’ultima classificata di ciascun raggruppamento retrocederà nella lega inferiore, mentre le prime due dei quattro gruppi di Lega A accederanno ai playoff di marzo 2027, anticamera delle Finals previste per giugno. Per questo motivo ogni partita avrà un peso enorme, soprattutto in chiave delle prossime Qualificazioni Mondiali.

Nations League 2026/27, il calendario dell’Italia

ITALIA-Belgio (Gruppo 1, Lega A – 1^ giornata) – venerdì 25 settembre 2026, ore 20.45

Turchia-ITALIA (Gruppo 1, Lega A – 2^ giornata) – lunedì 28 settembre 2026, ore 20.45

Francia-ITALIA (Gruppo 1, Lega A – 3^ giornata) – venerdì 2 ottobre 2026, ore 20.45

ITALIA-Turchia (Gruppo 1, Lega A – 4^ giornata) – lunedì 5 ottobre 2026, ore 20.45

ITALIA-Francia (Gruppo 1, Lega A – 5^ giornata) – giovedì 12 novembre 2026, ore 20.45

Belgio-ITALIA (Gruppo 1, Lega A – 6^ giornata) – domenica 15 novembre 2026, ore 20.45