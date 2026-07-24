Italia, Guardiola ha rifiutato: per Maldini e Malagò arrivano solo no, anche Buffon e Ancelotti declinano l'offerta

Parte in salita l'avventura del presidente federale e del dt, le prime scelte si tirano indietro: ora ballottaggio Pirlo-Conte per la panchina azzurra

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un due di picche dietro l’altro per Malagò e Maldini nell’affannosa ricerca delle figure giuste da cui far ripartire l’Italia. In poche ore sono arrivati tre no, uno più pesante dell’altro, che restringono sempre più il campo sulla scelta da fare per la Nazionale. Anche Guardiola, come si legge sulla Gazzetta, dopo qualche giorno di riflessione ha rifiutato l’offerta.

Il no di Guardiola

Maldini e Malagò erano andati in Spagna per provare a convincere l’ex tecnico del City: una mission quasi impossible ma per un po’ ci avevano creduto. Pronto anche un forte investimento economico, a dispetto di un budget limitato e la garanzia che avrebbe potuto rimanere parecchio tempo nella sua Barcellona. Dopo aver lasciato la Premier Pep si era detto stanco dopo 10 anni senza rifiatare, a ritmi infernali dal punto di vista fisico e mentale.

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Perché Pep ha detto di no

Nella notte, scrive la Gazzetta, la decisione ufficiale: “Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”. L’idea di fare il ct da remoto, affidandosi a una rete di lavoro, lo convinceva fino a un certo punto. “Se lo faccio, lo faccio al 100%” avrebbe detto in sede di trattativa. Nella sua testa non esiste l’idea di fare le cose a metà.

In precedenza c’era stato il no anche di Ancelotti che non ha voluto neanche aprire la trattativa: don Carlo vuol continuare l’avventura come ct del Brasile. E ora? Tutto lascia pensare che si vada verso un ballottaggio tra Pirlo, il nome sponsorizzato da Maldini, e Conte, il tecnico spinto dalla Lega anche se l’ex Milan sembra in vantaggio. Sicuramente entro l’inizio della prossima settimana (se non in queste ore) verrà ufficializzato il prescelto.

Anche Buffon si chiama fuori

Chiunque sia il nuovo ct non potrà contare neanche su Buffon. L’ex team manager, che era stato egualmente contattato giorni fa e che si era dimesso qualche giorno dopo il ko con la Bosnia, si è detto lusingato, ha ascoltato l’offerta, ci ha pensato un po’ su, ma alla fine ha preferito declinare.