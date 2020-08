Italia, i convocati di Mancini: ci sono Caputo e Kean

Dopo tanti mesi, torna in campo la Nazionale italiana. E lo farà per la nuova edizione della UEFA Nations League. Primi due impegni in programma il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia e il 7 settembre alla ‘Johan Cruijff ArenA’ di Amsterdam contro l’Olanda.

Sabato sera il raduno a Coverciano. Ben 37 i calciatori convocati dal ct Roberto Mancini, che vuole testare molti giocatori dopo la lunga pausa a cui si è sottoposta forzatamente la Nazionale.

Prima convocazione per Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Francesco Caputo. Si rivedono Moise Kean e Giacomo Bonaventura.

Questo l’elenco:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Atalanta), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Alessandro Florenzi (Roma), Gianluca Mancini (Roma), Luca Pellegrini (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Jorginho* (Chelsea), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Sandro Tonali* (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Federico Bernardeschi (Juventus), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Kean (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

*La convocazione è sospesa in attesa dell’esito degli accertamenti previsti al termine del periodo di isolamento

OMNISPORT | 27-08-2020 21:07