Italia, i convocati di Mancini: sorprese e un grande ritorno

Roberto Mancini ha diffuso la lista dei convocati per lo stage della Nazionale in programma a Coverciano il 4 e il 5 febbraio. Un mini ritiro che permetterà al commissario tecnico di cominciare a lavorare per i prossimi impegni degli Azzurri, le partite di qualificazione al campionato europeo contro Finlandia e Lichtenstein.

Nell'elenco figurano i giovani Bastoni, Zaniolo, Tonali e Kean ma anche un classe 1983 come Fabio Quagliarella, attuale capocannoniere della serie A con 16 reti che ritorna in Azzurro dopo 8 anni. Non prenderanno parte al raduno gli Azzurri che militano nei campionati esteri e i calciatori impegnati nei posticipi della 22esima giornata di Serie A (Frosinone-Lazio e Cagliari-Atalanta), a parte Barella, che deve scontare il turno di squalifica.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Alessandro Bastoni (Parma), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Giorgio Chiellini (Juventus), Andrea Conti (Milan), Domenico Criscito (Genoa), Mattia De Sciglio (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Sassuolo), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Roberto Inglese (Parma), Lorenzo Insigne (Napoli), Moise Bioty Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria).

SPORTAL.IT | 01-02-2019 16:00