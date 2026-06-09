Italia, i Mondiali, i giovani ed Euro 2032: Gravina torna a parlare, bordate a raffica

Il numero uno uscente della Figc non ha risparmiato frecciate alla politica e al ministro Abodi, volgendo lo sguardo agli Europei in programma in Italia e in Turchia fra sei anni.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

L’Italia e la Federcalcio ripartiranno, ma non da Gabriele Gravina. Dopo aver rassegnato le dimissioni da presidente della Figc, a pochi giorni dalla mancata qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio, il numero uno uscente è tornato a parlare di giovani, infrastrutture e crescita del movimento. Intanto, mancano 13 giorni alle elezioni federali del prossimo 22 giugno, quando si sfideranno i candidati Giovanni Malagò e Giancarlo Abete.

Stadi per Euro 2032, Gravina: “Sarà un successo solo del mondo del calcio”

Ne ha per tutti Gabriele Gravina. Una volta metabolizzata la cocente sconfitta incassata in Bosnia ai calci di rigore, per il calcio italiano è il momento di voltare pagina. A farlo, in primis, sarà la Figc, pronta a salutare in via definitiva il numero uno uscente, in carica fino al giorno delle elezioni federali, da cui verrà fuori il nuovo presidente della Federcalcio. Con l’ex CONI Giovanni Malagò nettamente favorito su Abete.

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In attesa di capire progetto e visione del corso che verrà, a stretto giro ci sono scadenze che non possono aspettare. Tra queste, la presentazione dell’elenco degli stadi ritenuti idonei per Euro 2032, torneo che Italia e Turchia si sono aggiudicati in qualità di Paesi ospitanti. Un risultato che Gravina si tiene stretto, difendendo il suo lavoro e quello dei suoi collaboratori, al di là degli ultimi risultati della Nazionale: “Riuscire a presentare una lista di stadi idonei per EURO 2032 entro la scadenza di ottobre sarà un successo solo del mondo del calcio – ha subito precisato il presidente della Figc uscente a “Radio Anch’io Sport” su Rai Radio 1 – e che condivideremo con i club che hanno deciso di investire e con i Comuni che hanno creduto in questo progetto”.

Solo calcio, niente politica. Questo il messaggio, forte e chiaro, veicolato da Gravina, lontano anni luce dall’avere un rapporto idilliaco con il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi: “Non commento le dichiarazioni del ministro Abodi perché non mi va di commentare dichiarazioni di chi ha una responsabilità politica però è l’occasione per evitare equivoci e momenti di confusione”, ha sottolineato il dirigente pugliese. E poi, con particolare orgoglio, ha aggiunto: “La candidatura ad EURO 2032 è stata una mia intuizione, la co-assegnazione con la Turchia è stata un successo di questa federazione. L’assenza di fondi pubblici a differenza di altri eventi sovvenzionati in gran parte dallo Stato. Non esiste un commissario per EURO 2032, visto che è entrato in vigore con un ritardo incredibile sulla tabella di marcia”.

Problemi tra Serie A e Figc, Gravina: “Posizioni differenti, al pari di spirito e funzione”

Dalle infrastrutture ai giovani, fino ad arrivare al rapporto tra Serie A e Figc, mai decollato nelle ultime stagioni, complici le posizioni di alcuni club. A pochi giorni dalla vittoria dell’Italia U17 nel Campionato Europeo di categoria, impossibile non strappare a Gravina una battuta sulle difficoltà dei giovani nel nostro calcio: “Manca la fiducia, li bocciano ai primi errori”, ha detto telegraficamente, senza nascondere la propria amarezza.

E sul dialogo con la Lega Serie A, Gravina non ha dubbi: “Abbiamo provato a collaborare. Ma sono differenti le posizioni, lo spirito e la funzione. Le società sono aziende, non possiamo obbligarle a far giocare gli italiani. Serve la pratica degli incentivi”. Infine, l’auspicio per il futuro della Federcalcio e del calcio italiano, nella speranza che il Governo faccia la sua parte: “Malagò è un grande dirigente, Abete un grande conoscitore del calcio. Auguro però al mio successore di ricevere maggiore considerazione dalla politica, che non ha mai affrontato i problemi reali”, ha concluso.