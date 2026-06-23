Italia, il colpo di scena di Malagò: Conte pronto a superare Mancini. Il ruolo chiave di Maldini nella nuova nazionale

Riflessioni in corso per il neo presidente della Federcalcio, ora chiamato a lavorare al dopo Gattuso: ballottaggio aperto per la panchina, c'è anche Massara per il ruolo di dt

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

È ufficialmente iniziata l’era Giovanni Malagò in Figc e potrebbe già esserci il primo colpo di scena. Priorità al commissario tecnico dell’Italia, con Roberto Mancini che resta favorito per il dopo Gattuso. Occhio, però, alla concorrenza di Antonio Conte, tornata ad insidiare la posizione dell’ex ct dell’Arabia Saudita.

Italia, duello Conte-Mancini per il ruolo di ct: riflessioni per Malagò

“Non ho parlato con nessuno”, ha detto Giovanni Malagò a margine del suo insediamento come nuovo presidente della Federcalcio, sollecitato sul delicatissimo tema ct. Sì, perché tutti danno (o davano) per scontato il ritorno in Nazionale di Roberto Mancini, libero di accasarsi altrove dopo l’addio all’Al Sadd, ma la figura di Antonio Conte è sempre rimasta sullo sfondo. Il manager salentino, reduce da una stagione logorante con il Napoli di De Laurentiis, ha scelto di lasciare il club azzurro ed è da tempo un candidato forte per il timone della selezione maggiore. Anche per lui si tratterebbe di un ritorno dopo Euro 2016.

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E allora, tutto in gioco. Nessun “ct da filiera”, e quindi nessun Silvio Baldini bis, ecco perché i riflettori sono puntati proprio sui profili di Mancini e Conte. Il primo è stato definito a più riprese un “vincente” e un allenatore capace di lavorare con i giovani, mentre l’ex Tottenham e Chelsea viene visto più come un “instant coach”, a cui affidare comunque un progetto di quattro anni e la missione Mondiale 2030. Da non fallire a qualunque costo.

Nuovi contatti ci saranno nelle prossime ore, con il numero uno della Federazione che non vuole sbagliare una scelta così importante in chiave futura. L’Italia tornerà in campo a fine settembre, ma bisogna iniziare a programmare con serietà e concretezza, approfittando di questo tempo a disposizione.

Idea Maldini per il ruolo di dt

Si lavora anche al futuro organigramma della Nazionale italiana, che si intreccia inevitabilmente con le scelte relative al nuovo commissario tecnico. L’apprezzamento per Baldini potrebbe rappresentare uno dei passaggi preliminari al ritorno di Gigi Buffon nei quadri federali, considerando che fu proprio il numero a scegliere l’ex Palermo per l’Under 21. Per l’ex portiere della Juve si prospetta però un incarico legato soprattutto alla gestione della filiera delle Nazionali giovanili, dall’Under in giù, visto che stava seguendo in prima persona strategie e progetti del nuovo corso.

Parallelamente, resta aperto il capitolo del direttore tecnico. Il nome che continua ad affascinare maggiormente è quello di Paolo Maldini, anche se l’ex dirigente chiede ampie garanzie operative. Non vuole essere un semplice totem, ma contribuire fattivamente alla causa. In sintesi: non rischiare di essere alla stregua di un capodelegazione. Nel frattempo ha perso progressivamente quota l’ipotesi di una figura di grande esperienza come Claudio Ranieri, mentre nelle ultime ore ha iniziato a farsi avanti anche la candidatura di Ricky Massara per il ruolo di “direttore sportivo” della Nazionale.

Voci e indiscrezioni che dovranno trovare conferme nei prossimi giorni: la prossima settimana rappresenterà già il tempo delle scelte, con possibili rientri nell’organigramma azzurro. Tra questi anche quello di Lele Oriali nel ruolo di team manager. Lui, uomo di fiducia di Antonio Conte all’Inter e al Napoli. Che sia un ulteriore indizio? Lo scopriremo presto.