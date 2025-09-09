Italia, il “pranzo al sacco” di Adani scatena i tifosi: genio e comico? La sentenza del web

L'esultanza sfrenata dell'ex difensore al gol del 5-4 di Tonali divide i tifosi: i fan di Lele ne apprezzano l'enfasi, il partito dei contro punta il dito

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Israele e Italia hanno consegnato alla storia non solo un risultato clamoroso – 5-4 per gli Azzurri al fotofinish – ma anche l’esultanza sfrenata di Lele Adani in telecronaca, che ha sollevato un polverone sul web. Basta aprire un social qualsiasi e v’imbatterete nel già virale “pranzo al sacco” coniato dal commentatore Rai, su cui si è aperto il dibattito dei tifosi: genio oppure comico?

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Israele-Italia, Adani senza freni col suo ‘pranzo al sacco’

Nei minuti finali l’Italia ha rischiato di vanificare il 4-2 realizzato da Raspadori all’81’, subendo due gol in 120 secondi frutto di altrettanti orrori difensivi. Ma è al 5-4 di Tonali realizzato a inizio recupero che Adani è letteralmente esploso in diretta tv con un’uscita che ha spiazzato il telecronista Alberto Rimedio.

“Ma che partita è? Ma che è pranzo al sacco? In area di rigore c’è il pranzo al sacco” ha esclamato l’ex difensore. “Cosa c’entra il pranzo a sacco?” ha replicato, divertita, la voce azzurra di Rai 1, cui ha fatto seguito l’immediata risposta dell’opinionista: “Sembra che ci sia una gita scolastica, capiscimi al volo. Ma che roba è?”.

Genio o comico? I tifosi si spaccano

Fin da quando commentava le partite su Sky, di solito come spalle di Riccardo Trevisani, Adani ha sempre diviso i tifosi. Nessuno ha mai messo in dubbio la sua competenza, per carità. Piuttosto a far storcere il naso è la sua eccessiva enfasi, anche quando le situazioni non lo richiedono.

Approdato in Rai, il suo stile ha rivoluzionato le telecronache del servizio pubblico con quella imprevedibilità che gli appartiene e, dietro alla quale, secondo il partito dei pro Lele, si cela un pizzico di genialità. I fan dell’ex Inter e Fiorentina apprezzano il suo modo di raccontare il calcio, la chiave con cui ha reso epica la partita con Israele, riuscendo così a far passare in secondo piano limiti ed errori di una Nazionale che richiede enorme lavoro da parte di Gattuso.

Elogi, ma pure tante critiche: la sentenza del web

L’esultanza di Adani al gol del 5-4 di Tonali è diventata immediatamente virale, ma ha anche ricevuto una pioggia di critiche da parte dei tifosi. “Il problema è che la Rai paga il signor Adani per commentare le partite di calcio, non per fare il comico in uno spettacolo di varietà” commenta su X Giuseppe.

Dello stesso avviso Mattia: “Ma Adani è un comico o commentatore tecnico?”. “Sembra una cronaca della Gialappas” ha scritto Otravez. “Adani sembra un telecronista del wrestling” chiosa un altro utente. Il “pranzo al sacco è consumato” ha sottolineato Rimedio in telecronaca. Ma non ancora sul web, dove il dibattito sull’opinionista tiene ancora banco.