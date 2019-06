Italia, il sogno continua: Cina battuta, Azzurre ai quarti

Per un’Italia andata solo a un passo da un traguardo prestigioso, l’Under 20 che ha finito il Mondiale al quarto posto, e una, l’Under 21, che ha clamorosamente fallito l’appuntamento con l’Europeo organizzato in casa, mancando anche la qualificazione all’Olimpiade, eccone un’altra che infiamma le già caldissime giornate di giugno degli appassionati di calcio.

Si tratta dell’Italia femminile del ct Bertolini che dopo aver chiuso al primo posto l’impegnativo girone eliminatorio che comprendeva anche Australia, Brasile e Giamaica, ha superato di slancio anche l’ostacolo Cina agli ottavi di finale.

Il 2-0 finale di Montpellier permette allora a Gama e compagne di entrare già nella storia, visto che il miglior risultato di sempre dell’Italdonne al Mondiale è rappresentato proprio dai quarti di finale raggiunti nella prima edizione della manifestazione, in Cina nel 1991.

Le asiatiche si erano presentate all’appuntamento con un solo gol subito in tre partite e hanno fatto soffrire le Azzurre fino alla fine, pagando però l’approccio negativo alla partita. L’Italia ha infatti iniziato la partita con il piglio della grande squadra, pressando a tutto campo e facendo valere la superiore fisicità delle proprie giocatrici rispetto alle avversarie. Così il gol di Giacinti al 10’, annullato dal Var per fuorigioco, è stato solo il preludio al vantaggio reale, siglato dallo stesso attaccante del Milan appena cinque minuti più tardi al termine di una spettacolare triangolazione che ha coinvolto anche Bonansea e Bartoli.

Anche calcio spettacolo quindi quello offerto dall’Italia, che ha però chiuso il tempo in leggero affanno per la reazione della Cina, vicina al gol con Wang Yan e Li. Azzurre implacabili in avvio di ripresa grazie al raddoppio firmato con un gran tiro dalla distanza al quinto minuto da Galli, subentrata nel finale di prima frazione all’infortunata Girelli. Da questo momento l’Italia ha pensato soprattutto a difendere lasciando alla Cina un possesso palla sterile che non ha prodotto occasioni. Il calcio femminile italiano approda nella top eight del mondo.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 19:55