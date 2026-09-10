Italia, Immobile entra a far parte della famiglia azzurra: ecco cosa farà, martedì prossimo il debutto

L'ex bomber della Lazio, che ha da poco appeso le scarpette al chiodo, è il nuovo capodelegazione della Nazionale U.16, una scelta fortemente voluta dal presidente Malagò

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’idea è scattata ancor prima che lui ufficializzasse l’addio al calcio: nel tentativo di raggruppare quanti più ex azzurri in grado di dare esperienza e competenza alla famiglia Italia il presidente federale Malagò aveva subito pensato anche a Ciro Immobile così quando l’ex bomber della Lazio ha lasciato in anticipo il Paris Fc ecco che si è subito trovato un accordo. Dopo Zola, coordinatore delle giovanili, anche Immobile è stato imbarcato nel carrozzone dei giovani che dovranno da fare come base per la rinascita.

Immobile capodelegazione dell’Italia Under 16

La notizia aveva iniziato a circolare qualche settimana fa, oggi l’ufficialità: Ciro Immobile sarà capo delegazione della selezione azzurra Under 16 allenata da Giovanni Costantino. “È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera – dichiara l’ex bomber azzurro, autore di 17 reti in 57 presenze con la Nazionale A –; farlo con i ragazzi rappresenta per me una grande opportunità: quella di rimettermi in gioco e, soprattutto, di trasmettere loro ciò che ho imparato dentro e fuori dal campo. Credo che l’esperienza abbia valore soprattutto quando può essere messa a disposizione di chi sta percorrendo i primi passi del proprio percorso in azzurro. Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un’emozione grandissima”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Una scelta che il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, spiega così: “Affidare a Ciro Immobile il ruolo di capo delegazione dell’Under 16 significa mettere al fianco dei nostri ragazzi un esempio autentico di cosa voglia dire indossare la maglia azzurra, non parliamo solo di un campione d’Europa, ma di un professionista che ha unito talento, serietà e rispetto delle regole. A quest’età si cresce come calciatori e come persone: sono certo che Ciro saprà trasmettere ai ragazzi, con il suo esempio quotidiano, i valori e la responsabilità che comporta rappresentare l’Italia”.

Il debutto martedì con la Spagna

Immobile debutterà la settimana prossima nel suo nuovo ruolo. Dopo il doppio confronto di agosto con l’Inghilterra – una vittoria per 3-2 all’esordio stagionale e una sconfitta per 2-1 – la Nazionale Under 16 torna a Coverciano per un’altra prestigiosa doppia sfida, stavolta contro i pari età della Spagna, in programma martedì 15 (ore 17) e giovedì 17 settembre (ore 11) sul campo 2, intitolato a Enzo Bearzot. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su Vivo Azzurro TV.

Il tecnico Giovanni Costantino ha convocato per l’occasione 21 calciatori, tutti nati nel 2011, tra i quali figurano tre elementi che giocano all’estero: il difensore Domenico Lanatà e il centrocampista Justin Ehikioya Ejodamen, che militano rispettivamente nello Stoccarda e nel Borussia Dortmund in Germania, e l’attaccante Lorenzo Sassetti, in forza al Dundee United in Scozia. Gli Azzurrini si ritroveranno domenica 13 settembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

L’elenco dei convocati

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Lorenzo Minicucci (Fiorentina);

Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Matthew Appiah Boateng (Parma), Mattia Casella (Cremonese), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Domenico Lanatà (Stoccarda), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Fabrizio Pasotti (Cremonese);

Centrocampisti: Francesco Buondonno (Napoli), Sean Luis Ebagua (Venezia), Justin Ehikioya Ejodamen (Borussia Dortmund), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Mattia Pica (Roma), Gabriel Tedesco (Inter), Marco Vaccarella (Juventus), Lorenzo Vitali (Parma);

Attaccanti: Enzo Diofebo (Roma), Leonardo Rossini (Milan), Lorenzo Sassetti (Dundee United).