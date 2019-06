Italia in campo per l'Europa: le scelte di Mancini

Un’Italia a due facce, con alcune grandi novità e diversi veterani in campo. Questa è la formazione che ha in testa il ct Roberto Mancini, in vista della sfida di Atene contro la Grecia che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa agli Europei del 2020.

Il 2019 degli Azzurri finora si è rivelato ampiamente positivo, grazie alle due vittorie conseguite contro Finlandia e Liechtenstein (rispettivamente 2-0 e 6-0). E già nelle ultime occasioni a prendersi la copertina sono stati un bomber giovanissimo e un altro dalla grande esperienza: Moise Kean e Fabio Quagliarella. Il centravanti campano, reduce da una stagione monstre in cui si è laureato capocannoniere della serie A a 36 anni suonati, rimane un punto di riferimento per Mancini: contro la selezione ellenica sarà infatti proprio lui il fulcro dell’attacco azzurro.

Quagliarella dovrebbe infatti vincere il ballottaggio con il più giovane Andrea Belotti, mentre ancora minori appaiono le possibilità che il titolare sia Ciro Immobile. Tra i bocciati anche Lorenzo Insigne, acciaccato e reduce da settimane molto difficili: a completare il tridente ci saranno quindi Bernardeschi e Chiesa. A centrocampo sempre più titolare Nicolò Barella, che affiancherà gli ormai intoccabili Verratti e Jorginho. In difesa confermatissimo il tandem dei centrali Chiellini-Bonucci, con Florenzi sulla destra e Emerson Palmieri (reduce dalla vittoria dell’Europa League con il Chelsea) chiamato a sostituire l’infortunato Biraghi sulla corsia mancina. Porta affidata a Salvatore Sirigu, autore di una stagione eccellente con la maglia del Torino.

Grecia-Italia, le probabili formazioni:

Grecia (4-2-3-1): Vlachodimos; Mavrias, Papastathopoulos, Manolas, Koutris; Samaris, Zeca; Bakasetas, Fortounis, Masouras; Koulouris. ct. Anastasiadis.

Italia (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Quagliarella, Chiesa. ct: Mancini.

SPORTAL.IT | 08-06-2019 08:56