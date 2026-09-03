Italia, Inacio lancia un messaggio a Mancini e si fa perdonare dal Borussia: doppietta in coppa dopo il rosso in Bundes

Il 18enne italo-brasiliano, espulso sabato contro l’Amburgo, si è immediatamente riscattato segnando la sua prima doppietta da professionista nella gara con l’Hebc

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Immediato riscatto per Samuele Inacio, il 18enne talento italo-brasiliano del Borussia Dortmund in odore di convocazione nell’Italia: dopo essere stato espulso sabato in Bundesliga nella gara contro l’Amburgo, il giovane attaccante ha firmato la sua prima doppietta da professionista nella gara di Coppa di Germania contro l’Hebc. E le due prodezze non possono che rappresentare un messaggio per il c.t. Roberto Mancini.

Borussia Dortmund, Inacio si riscatta dopo il rosso

Tra le qualità di un vero campione deve esserci la capacità di reagire all’errore, di rialzarsi dopo un momento difficile per tornare a fare la differenza in campo. Ecco, in questi giorni abbiamo scoperto che questa dote appartiene a Samuele Inacio, 18enne attaccante italo-brasiliano del Borussia Dortmund che sabato ha vissuto un momento complicato: espulso dopo soli 3’ dal suo ingresso nella gara di Bundesliga contro l’Amburgo, Inacio era finito sotto attacco sui social per la reazione scomposta avuta nel tunnel degli spogliatoi del Signal Iduna Park, quando aveva lanciato le sue scarpe colpendo il logo del Borussia dipinto sul muro. Un gesto involontario, ma ritenuto irrispettoso da parte dei tifosi della squadra tedesca.

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Inacio, due prodezze contro l’Hebc

Alla prima occasione, però, Inacio ha saputo riscattarsi. Schierato titolare dal tecnico croato Niko Kovac, che l’ha posizionato sulla destra nel terzetto di trequartisti del suo 4-2-3-1, il 18enne figlio d’arte – suo padre è l’ex attaccante Inacio Pià – ha contribuito con due gol al successo del Borussia Dortmund sul campo dell’altra squadra di Amburgo, l’Hebc, nel primo turno della Coppa di Germania.

Inacio ha segnato due volte in 6 minuti, firmando il 3-0 al 41’ con un destro di prima intenzione all’interno dell’area di rigore e poi realizzando il 4-0 con un autentico colpo da biliardo, un tiro lento ma estremamente preciso, con il pallone che ha baciato il palo prima di depositarsi in rete. In entrambi i casi, la sua esultanza è stata estremamente composta: il 18enne sapeva di avere qualcosa da farsi perdonare. Il Borussia ha poi chiuso il match sul 5-0.

Italia: Inacio e la doppietta, messaggio a Mancini

Per Inacio quella con l’Hebc è stata la prima doppietta da professionista e ha portato a 3 il suo numero di gol complessivi con la maglia del Dortmund: la prima rete era arrivata a maggio scorso, risultando decisiva nella partita vinta per 3-2 sull’Eintracht. Soprattutto, però, i due gol in Coppa di Germania rappresentano un messaggio per il c.t. Roberto Mancini, che ha già annunciato di voler integrare giovani e giocatori dal doppio passaporto nella sua Italia. Inacio corrisponde all’identikit, ma oltre che giovane e italiano ha dimostrato di possedere un’altra caratteristica che di sicuro interesserà il commissario tecnico: è un giocatore di personalità, che può sbagliare ma sa poi rimediare appellandosi alla sua classe.