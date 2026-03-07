Italia, il trionfo storico inguaia l’Inghilterra. Media inglesi impietosi: “Imbarazzante”, il retroscena di Quesada

L’Italia batte per la prima volta nella sua storia i maestri del rugby rompendo un tabù che durava da 35 anni e da 32 partite. In Inghilterra il tecnico Bothwick finisce sotto accusa

Un digiuno lunghissimo, a tratti interminabile. Un sogno che sembrava destinato a rimanere tale e invece finalmente il giorno è arrivato. L’Italia batte per la prima volta nella sua storia l’Inghilterra del rugby, lo fa di fronte al pubblico entusiasta dell’Olimpico e condanna i maestri a una situazione che sembra di crisi profonda.

L’emozione di Menoncello

La convinzione c’era, la certezza ovviamente no. Ma alla vigilia del match con l’Inghilterra in casa azzurra si respirava un’aria diversa rispetto al passato, la sensazione di essere vicini a fare qualcosa di storico. E la conferma arriva dalle parole dell’MVP del match, Tommaso Menoncello: “Abbiamo sognato questo momento tutta la settimana. Abbiamo sognato di fare la storia e ci siamo riusciti. C’è stata un po’ di confusione nel secondo tempo ma nel momento più difficile siamo riusciti a concretizzare tutte le opportunità. Veramente non so che dire, sono emozionato”.

Italia-Inghilterra: il trionfo minuto per minuto

Quesada, il retroscena su Castrogiovanni e Dominguez

E’ inutile girarci intorno se l’Italia è riuscita a compiere l’impresa più clamorosa della sua storia gran parte del merito risiede nel ct Gonzalo Quesada, che sin dal suo arrivo ha saputo trasmettere lo spirito giusto, la convinzione di non sentirsi inferiore a nessuno. E anche alla fine della partita, le sue parole trasmettono la voglia di non accontentarsi: “Abbiamo fatto un altro passo avanti, adesso siamo in grado di gestire le partite anche così nervose. Non è stato facile perché mai come questa volta c’erano delle aspettative importanti su di noi. Abbiamo battuto una grande squadra e lo abbiamo fatto lavorando in silenzio. Dobbiamo rimanere umili e continuare a lavorare così. Ora dobbiamo prepararci a una sfida gigantesca, a Cardiff contro il Galles”.

Poi il ct azzurro rivela anche un piccolo retroscena sulla vigilia della gara dell’Olimpica: “Questa settimana è arrivato Martin Castrogiovanni che ci ha preparato una grigliata a base di Casado. Poi è arrivato anche Diego Dominguez a fare la consegna delle maglie. Ho voluto che la facesse lui perché sapevo che questa poteva essere un’occasione importante”.

La durissima reazione dei media britannici

L’Italia sorride, l’Inghilterra decisamente meno. Fino a questo momento il Sei Nazioni è stato decisamente amaro, la partita dell’Olimpico doveva servire a dare nuovo slancio alla squadra. Una vittoria convincente per provare a riscattare un momento negativo. E invece la trasferta italiana si è rivelata un mezzo disastro. Il Telegraph non usa mezze misure per definire il ko di Roma come una delle “sconfitte più imbarazzanti della storia”. Il giornale inglese continua: “Questo poteva essere la migliore squadre italiana mai affrontata ma non erano i migliori in campo. E’ frustrante per Bothwick vedere la sua squadra gettare via il vantaggio nell’ultima parte di partita commettendo errori su errori”. E ora per il tecnico dell’Inghilterra si parla già di fine dell’avventura.

Decisamente più indulgente il Guardian che più che indugiare sui demeriti inglesi, esalta la prestazione del XV di Quesada: “Per la prima volta dopo 33 tentativi, hanno battuto l’Inghilterra e nessuno piò dire che i ragazzi in azzurro non abbiano meritato il loro tanto atteso giorno speciale. Sembrano passati anni luci da quando l’Italia perdeva 36 partite di Sei Nazioni di fila, una serie di 7 anni che si è chiusa solo nel 2022. Quesada ha fatto un lavoro spettacolare da quando ha preso il controllo della squadra”.