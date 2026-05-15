Italia, che invidia per la Francia: Kolo Muani, Kalulu e Camavinga fuori dai convocati, in azzurro sarebbero titolari 

Il talento a disposizione del c.t. dei Bleus è talmente tanto che dalla lista di Deschamps per i Mondiali restano fuori giocatori che sarebbero assoluti protagonisti nella nostra Nazionale

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Da quando esiste il calcio, l’Italia non si è mai trovata a dover invidiare tanto una rivale come la Francia: il c.t. dei Bleus Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per i Mondiali, tra gli esclusi figurano giocatori – da Camavinga a Kolo Muani – che farebbero la fortuna di qualunque club di serie A e sarebbero di certo titolari nella nostra Nazionale.

Francia, quanto talento tra i convocati dei Mondiali

Bisogna risalire al Brasile di fine anni ’90 e inizio 2000, probabilmente, per trovare un’altra nazionale così ricca di talento come la Francia che vedremo ai prossimi Mondiali. Il c.t. dei Bleus Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per il torneo in Canada, Stati Uniti e Messico della prossima estate, un elenco di stelle che proietta i transalpini tra i grandi favoriti per la Coppa del Mondo. Giusto per dare un’idea, limitandoci al reparto d’attacco tra i convocati dalla Francia figurano Mbappé, Dembelé, Olise, Doué e Cherki.

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L’invidia dell’Italia per gli esclusi della Francia

Ma per comprendere davvero la quantità di talento a cui Deschamps ha potuto attingere nello scegliere la squadra con cui tentare l’assalto al titolo di campione del mondo bisogna probabilmente fare riferimento a chi, dalla lista del c.t. dei Blues, è stato escluso. Ed è proprio dall’elenco dei “bocciati” che emerge con forza il gigantesco gap che oggi esiste tra la Francia e l’Italia: tra gli esclusi di Deschamps, infatti, figurano una serie di giocatori che non solo farebbero la fortuna di ogni club di serie A, ma che di sicuro sarebbero titolari fissi nella Nazionale azzurra.

Donnarumma l’eccezione

Procediamo all’analisi per posizione in campo, a partire dal portiere, l’unico ruolo in cui probabilmente l’Italia è ancora superiore: Donnarumma, infatti, è attualmente un gradino più su di Chevalier, promessa non mantenuta del Psg, e Butez, numero uno con doti da regista del Como. Già in difesa, però, le cose cambiano: Deschamps ha lasciato a casa non solo Kalulu, uno dei migliori difensori della serie A, ma anche Yoro, difensore rivelazione della Premier con lo United, e Lukeba, centrale da 45 milioni di euro del Lipsia.

Camavinga e Kolo Muani a casa

In mediana il nome “più grosso” tra gli esclusi: Camavinga del Real Madrid, un autentico top player; insieme a lui non giocheranno i Mondiali né la colonna bianconera Khephren Thuram, né Bouaddi del Lille e Mayulu del Psg, due dei talenti più puri emersi negli ultimi anni in Ligue 1.

Tra gli attaccanti, rimarranno a casa Moussa Diaby, sogno dell’Inter per la fascia destra, e gli ex Juve Kolo Muani e Koman, oltre a Kroupi, 19enne dal talento spaventoso, autore di 12 gol in Premier col Bournemouth. Gente con cui, probabilmente, un Mondiale lo si potrebbe non solo giocare, ma anche vincere. O con cui si potrebbe quantomeno affrontare con sicurezza un playoff a Zenica contro la Bosnia Erzegovina…

I convocati della Francia per i Mondiali

Questo l’elenco completo dei convocati della Francia per i Mondiali: