Italia, che invidia per la Francia: Kolo Muani, Kalulu e Camavinga fuori dai convocati, in azzurro sarebbero titolari 

Da quando esiste il calcio, l’Italia non si è mai trovata a dover invidiare tanto una rivale come la Francia: il c.t. dei Bleus Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per i Mondiali, tra gli esclusi figurano giocatori – da Camavinga a Kolo Muani – che farebbero la fortuna di qualunque club di serie A e sarebbero di certo titolari nella nostra Nazionale.
- Francia, quanto talento tra i convocati dei Mondiali
- L’invidia dell’Italia per gli esclusi della Francia
- Donnarumma l'eccezione
- Camavinga e Kolo Muani a casa
- I convocati della Francia per i Mondiali
Francia, quanto talento tra i convocati dei Mondiali
Bisogna risalire al Brasile di fine anni ’90 e inizio 2000, probabilmente, per trovare un’altra nazionale così ricca di talento come la Francia che vedremo ai prossimi Mondiali. Il c.t. dei Bleus Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati per il torneo in Canada, Stati Uniti e Messico della prossima estate, un elenco di stelle che proietta i transalpini tra i grandi favoriti per la Coppa del Mondo. Giusto per dare un’idea, limitandoci al reparto d’attacco tra i convocati dalla Francia figurano Mbappé, Dembelé, Olise, Doué e Cherki.
L’invidia dell’Italia per gli esclusi della Francia
Ma per comprendere davvero la quantità di talento a cui Deschamps ha potuto attingere nello scegliere la squadra con cui tentare l’assalto al titolo di campione del mondo bisogna probabilmente fare riferimento a chi, dalla lista del c.t. dei Blues, è stato escluso. Ed è proprio dall’elenco dei “bocciati” che emerge con forza il gigantesco gap che oggi esiste tra la Francia e l’Italia: tra gli esclusi di Deschamps, infatti, figurano una serie di giocatori che non solo farebbero la fortuna di ogni club di serie A, ma che di sicuro sarebbero titolari fissi nella Nazionale azzurra.
Donnarumma l’eccezione
Procediamo all’analisi per posizione in campo, a partire dal portiere, l’unico ruolo in cui probabilmente l’Italia è ancora superiore: Donnarumma, infatti, è attualmente un gradino più su di Chevalier, promessa non mantenuta del Psg, e Butez, numero uno con doti da regista del Como. Già in difesa, però, le cose cambiano: Deschamps ha lasciato a casa non solo Kalulu, uno dei migliori difensori della serie A, ma anche Yoro, difensore rivelazione della Premier con lo United, e Lukeba, centrale da 45 milioni di euro del Lipsia.
Camavinga e Kolo Muani a casa
In mediana il nome “più grosso” tra gli esclusi: Camavinga del Real Madrid, un autentico top player; insieme a lui non giocheranno i Mondiali né la colonna bianconera Khephren Thuram, né Bouaddi del Lille e Mayulu del Psg, due dei talenti più puri emersi negli ultimi anni in Ligue 1.
Tra gli attaccanti, rimarranno a casa Moussa Diaby, sogno dell’Inter per la fascia destra, e gli ex Juve Kolo Muani e Koman, oltre a Kroupi, 19enne dal talento spaventoso, autore di 12 gol in Premier col Bournemouth. Gente con cui, probabilmente, un Mondiale lo si potrebbe non solo giocare, ma anche vincere. O con cui si potrebbe quantomeno affrontare con sicurezza un playoff a Zenica contro la Bosnia Erzegovina…
I convocati della Francia per i Mondiali
Questo l’elenco completo dei convocati della Francia per i Mondiali:
- Portieri: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
- Difensori: Lucas Digne (Everton), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Psg), Theo Hernandez (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barcellona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).
- Centrocampisti: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Psg).
- Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Psg), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Psg), Desiré Doué (Psg), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Monaco), Marcus Thuram (Inter).