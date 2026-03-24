Italia-Irlanda del Nord, arbitra Makkelie il poliziotto severo: quel gol miracoloso di Zaccagni, la figuraccia con Blatter

Col fischietto olandese azzurri imbattuti ma con i club italiani precedenti discussi, diresse Italia-Croazia a Euro2024 pareggiata in pieno recupero

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

L’Uefa ha designato l’arbitro che dirigerà giovedì sera a Bergamo Italia-Irlanda del nord, semifinale dei playoff di qualificazione mondiale. Si tratta dell’olandese Danny Makkelie, vecchia conoscenza del nostro calcio sia a livello di club (con ricordi poco felici per interisti e juventini), che di nazionale.

La squadra arbitrale al completo

Makkelie sarà coadiuvato dagli assistenti Steegstra e de Vries con lo spagnolo Gil Manzano IV uomo, van Boekel al Var e Manschot all’Avar.

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Chi è l’arbitro Makkelie

Arbitro per vocazione (ha iniziato addirittura a 16 anni, debuttando tra i professionisti nel 2005, 22enne), Danny Makkelie – la scelta per Italia-Irlanda del Nord – è nato il 28 gennaio 1983 a Willemstad, la capitale dell’isola caraibica di Curacao, nazione costitutiva dei Paesi Bassi. Di professione è poliziotto e la severità è uno dei suoi marchi di fabbrica: non tollera le proteste troppo accese ed è di manica larga coi cartellini: nel 2014 ne ha dispensati ben 13 in Ado Den Haag-Feyenoord, tutt’ora record assoluto per l’Eredivisie olandese. In Champions League ha debuttato il 21 ottobre 2014 (in Chelsea-Maribor).

Makkelie ha diretto la finale di Europa League 2020 tra Siviglia e Inter (3-2 per gli andalusi) e vanta diversi precedenti anche controversi con i club italiani, basti pensare che alla Juve in Champions una volta annullò per fuorigioco tre gol a Morata. Oggi è un arbitro apprezzato dall’Uefa, nel 2016 però, è finito nell’occhio del ciclone per un calcio di rigore inesistente, che permise all’Ajax di pareggiare contro l’Utrecht allo scadere. Un rigore definito “uno scherzo” dall’ex fischietto van der Ende.

La figuraccia con Blatter

Nel 2014, lo stesso Makkelie si era reso protagonista di una figuraccia durante un corso di addestramento arbitri internazionale. L’olandese si era divertito con i colleghi a rivedere su YouTube il video del presidente della FIFA Blatter che cadeva dal palco. Questo gesto, che non è piaciuto neanche alla federazione olandese, fu segnalato da alcuni partecipanti come “inadeguato e di cattivo gusto”.

Makkelie poliziotto severo

Nella sua attività di poliziotto durante qualche rissa la sua notorietà gli ha permesso di sedare gli animi più facilmente. Curiosità: ad agosto 2016 un poliziotto è rimasto ucciso in una sparatoria in Olanda e alcuni telegiornali hanno utilizzato la sua foto per dare la notizia.

I precedenti con l’Italia

Quattro i precedenti con l’Italia con un bilancio di due vittorie e due pareggi, ultimo incrocio a Euro 2024, l’1-1 con la Croazia col gol all’ultimo secondo di Zaccagni.

I precedenti tra le due nazionali

Undici i precedenti tra le due nazionali con gli azzurri che ne hanno vinti 7 con 3 pari e una sconfitta (19-6 lo score delle reti)