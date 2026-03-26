Italia-Irlanda del Nord: Adani torna a urlare, fischi a Bastoni solo sui social, Retegui rispedito in Arabia

Lele "ravviva" la telecronaca Rai col suo entusiasmo, il pubblico di Bergamo "risparmia" il nerazzurro che però sbaglia (quasi) tutto, bufera sul bomber appesantito.

Un primo tempo sonnacchioso, i fantasmi di una nuova eliminazione che iniziano ad aleggiare sullo stadio di Bergamo, quindi l’esplosione di gioia nella ripresa per le reti di Tonali e Kean. L’Italia supera l’Irlanda del Nord e passa il primo scoglio sulla strada verso Stati Uniti, Messico e Canada: sulla carta, il meno alto. Quanto basta per festeggiare lo scampato pericolo e per godersi – finalmente – una vittoria limpida e preziosa. Ma non solo. Il 2-0 alla “Green and White Army” restituisce ai telespettatori italiani qualcosa di cui in tanti…non sentivano necessariamente la mancanza: le urla di Lele Adani durante la telecronaca Rai.

L’Italia segna e Adani urla, utenti col mal d’orecchie

L’ex difensore, come di consueto, ha illuminato il match su Rai Uno con i suoi commenti e le sue osservazioni al fianco dell’ottimo Alberto Rimedio. Dopo una prima parte passata a celebrare soprattutto le estemporanee giocate di Politano, “il migliore dell’Italia”, nella ripresa il primo urlo liberatorio dopo la prodezza di Tonali: “Sììì!”. “Avevo dimenticato di abbassare l’audio, ho rischiato di diventare sordo“, ha fatto sapere un utente su X. “Neanche Tarzan”, un altro commento. Più sobria l’esultanza dopo il 2-0 di Kean: “È questa la tecnica che ci serve, ha fatto le prove prima, ma guardate il controllo qua”. Poi, a fine gara: “Il nostro l’abbiamo fatto. Ora andiamo a prenderci il Mondiale”.

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Zero fischi a Bastoni, che però sbaglia (quasi) tutto

Meno trionfale la performance di Alessandro Bastoni, che – se non altro – è stato “risparmiato” dai fischi dei tifosi bergamaschi. “Ma stasera gli ipocriti mossi da falsa morale dove sono? Il manuale del moralista dice di fischiare Bastoni in base alla maglia che indossa?“, la provocazione di un tifoso interista. Non sono mancate però le stroncature sui social. “Fa ridere che Bastoni chieda al suo avversario di ammettere di averla toccato la palla e guadagnare un calcio d’angolo. Colui che si tuffò e quando Kalulu voleva che lo dicesse ha festeggiato”. E ancora: “Bastoni costretto a fare fallo per fermare uno che gioca nella 20ma di Championship”. O anche: “Se Bastoni esce dalla Marotta League diventa un super mediocre da 10 milioni max“.

Retegui in campo e Pio Esposito in panca, web in tilt

Oltre a Bastoni, è Retegui il più bersagliato sul web per la sua prova incolore. “Grazie Signore grazie esce Retegui”, esulta un tifoso azzurro al minuto 63. Prima erano stati tanti gli strali sul conto dell’italo-argentino. “Retegui ti leverei il passaporto tra un minuto, te e la forza del gruppo”. E ancora: “Cioè Gattuso ha tenuto più di un’ora in campo questo morto e tenuto Pio in panchina?”. Oppure: “Dalla reattività di Retegui e quella di Tonali, si capisce chi gioca in Arabia e chi in Inghilterra”. Malinconica e disarmante l’osservazione di un altro utente deluso: “Retegui é stato capocannoniere in Serie A. Cosa dobbiamo aggiungere?”.