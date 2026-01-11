Italia, ai playoff Mondiali assente Bradley: grave infortunio per la stella dell'Irlanda del Nord, follia di Martinelli sul terzino

Arriva una brutta notizia calcistica per l'Irlanda del Nord, che affronterà l'Italia allo spareggio per i Mondiali 2026: la nazionale dovrà fare a meno del suo uomo di punta, ovvero Conor Bradley, terzino del Liverpool. Polemiche per il gesto di Martinelli dell'Arsenal

Arriva una brutta notizia calcistica per l’Irlanda del Nord: la nazionale dovrà fare a meno del suo uomo di punta, ovvero Conor Bradley. E ovviamente anche il Liverpool, che ha incassato il brutto infortunio del suo difensore durante il match di Premier League contro l’Arsenal, ma la notizia ha effetti anche sulla delicata sfida dei play-off per il Mondiale 2026 contro l’Italia.

Grave infortunio per Conor Bradley, stagione finita

Ma procediamo per gradi: il terzino destro al 95′ della sfida di campionato disputata questo giovedì (e poi conclusasi, per la cronaca, sullo 0-0) ha lamentato un dolore di una certa entità al ginocchio sinistro. Esclusa la rottura del legamento crociato, ma in ogni caso Bradley dovrà sottoporsi ad un intervento per recuperare la piena funzionalità. Sia come sia, lo stop è tale da far concludere anzitempo la sua stagione visti i danni che, da quanto risulta, sono a carico dell’osso e dei legamenti.

Nel comunicato ufficiale il Liverpool ha parlato anche di un periodo di riabilitazione presso l’AXA Training Centre, ma non ha specificato i tempi di recupero esatti giacché, ora come ora, sono difficili da preventivare. Difficile comunque vedere il 22enne in campo nel breve periodo, quindi si prospetto uno stop di diversi mesi che, come abbiamo anticipato, determinerà la chiusura della propria stagione 2025/2026.

Gesto insensato di Martinelli: polemiche sul giocatore dell’Arsenal

L’infortunio di Bradley inoltre è stato accompagnato da una serie di polemiche per il comportamento di Gabriel Martinelli. L’ala dell’Arsenal, vedendo il giocatore accasciarsi negli ultimissimi minuti del recupero finale sulla linea laterale, ha ipotizzato che si trattasse solo di una simulazione. Il brasiliano, dopo aver raccolto la palla, l’ha fatta cadere in un moto di stizza sull’irlandese dolorante, e poi ha provato a spostarlo prima con le gambe e poi di peso (venendo allontanato da due Reds).

Al di là del comportamento decisamente poco ineccepibile, Martinelli ha compiuto una idiozia totale perché se una persona giace a terra con un potenziale infortunio tutto si può fare tranne che muoverla, figurarsi in maniera così violenta. In seguito, per placare l’ondata di critiche e insulti, il brasiliano sui suoi profili social ha scritto di essersi sentito con Bradley per scusarsi, asserendo di non aver capito la gravità della situazione al momento, oltre ad augurare al rivale una pronta guarigione. Anche il capitano del Liverpool Virgil van Dijk ha parlato di un atto dettato dalla foga e dalla frustrazione del momento, pur prendendo le distanze dal gesto del compagno di squadra.

Assenza di peso per l’Irlanda del Nord impegnata contro l’Italia agli spareggi del Mondiale

Per il Liverpool è un’altra tegola dopo l’infortunio, lui sì al crociato, dello sfortunato Giovanni Leoni e la frattura subita da Alexander Isak (operato lo scorso dicembre). E se Arne Slot deve fare i conti con un’altra assenza forzata, lo stesso problema lo deve affrontare Michael O’Neill, ct dell’Irlanda del Nord.

Bradley è una pedina fondamentale per la sua Nazionale, oltre ad esserne capitano. E assieme alla sua squadra era atteso allo spareggio per il Mondiale 2026 contro l’Italia, in programma il prossimo 26 marzo a Bergamo: play-off che mettono in palio l’accesso alla sfida contro Galles o Bosnia Erzegovina per staccare il biglietto per il continente americano. Gli azzurri allenati da Gattuso quindi non dovranno fare i conti con il giocatore più rappresentativo dell’Irlanda del Nord, purtroppo per Bradley che oltre a saltare questa stagione pare possa rischiare la carriera. Si spera ovviamente non sia così, e che il terzino possa rimettere piede in campo, sia in Nazionale che col Liverpool.