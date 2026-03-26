Italia-Irlanda del Nord, playoff Mondiali: probabili formazioni, arbitro e dove vederla in tv e streaming

Il primo ostacolo per gli uomini di Gattuso è la selezione di O'Neill. In caso di vittoria gli Azzurri affronteranno la vincente di Galles-Bosnia

L’Italia non può permettersi passi falsi. Gli uomini di Gattuso si giocano l’accesso alla finale dei playoff Mondiali contro l’Irlanda del Nord sul campo della New Balance Arena di Bergamo. Una sfida che azzera qualsiasi margine di errore per gli Azzurri, lontani dalla Coppa del Mondo da dodici anni. L’ultima apparizione risale all’edizione in Brasile del 2014 a cui sono seguiti gli scivoloni di Russia 2018 e Qatar 2022. Scende in campo con decisamente meno pressione la selezione di O’Neill seppur determinata a inseguire un traguardo che manca dal lontano 1986. Chi uscirà vincitore da questa gara affronterà poi l’ultima sfida contro la vincente tra Galles e Bosnia.

Italia-Irlanda del Nord, dove vedere in diretta tv e streaming

La sfida tra Italia e Irlanda del Nord è in programma questa sera, giovedì 26 marzo 2026, alla New Balance Arena di Bergamo, con fischio d’inizio fissato alle 20:45. La partita, valida per la semifinale dei playoff Mondiali, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Rai Uno. Per seguire la gara in streaming sarà possibile collegarsi gratuitamente alla piattaforma RaiPlay: basterà scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo mobile o, in alternativa, si potrà accedere direttamente dal sito raiplay.it. Per la sfida, la telecronaca sarà affidata alla coppia Alberto Rimedio e Lele Adani.

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Partita: Italia-Irlanda del Nord

Italia-Irlanda del Nord Competizione: Qualificazioni Mondiali 2026

Qualificazioni Mondiali 2026 Data e orario: 26 marzo 2026 ore 20:45

26 marzo 2026 ore 20:45 Diretta tv: Rai Uno

Rai Uno Diretta streaming: RaiPlay

Le probabili formazioni

Buone notizie dall’infermeria per il commissario tecnico Gattuso in vista della delicatissima sfida di stasera. Bastoni ha recuperato dal problema alla tibia e viaggia verso una maglia da titolare. Se non dovesse accusare alcun dolore nelle prossime ore sarà lui a presidiare la difesa fin dal fischio d’inizio. Sulla fascia destra le scelte sembrano ormai fatte con Politano che ha vinto il ballottaggio con Palestra. Sorridono anche Mancini, Calafiori e Tonali, tutti e tre pienamente recuperati e pronti a prendere posto regolarmente in campo dal primo minuto. Reparto offensivo composto dalla coppia Kean-Retegui, mentre Pio Esposito dovrebbe partire dalla panchina.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.

Per quanto riguarda l’Irlanda del Nord il principale nodo da sciogliere riguarda il portiere, con il ballottaggio tra Hazard e Pierce Charles che pende a favore del secondo. L’assenza di Jamal Lewis non convocato per questa gara dei playoff spiana la strada al probabile impiego di Devenny fin dal fischio d’inizio. A centrocampo McCann dovrebbe scendere regolarmente in campo dal primo minuto mettendo alle spalle il problema alla caviglia emerso negli ultimi giorni. L’attacco sarà guidato dalla coppia offensiva formata da Price e Reid.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P. Charles; McConville, Brown McNair; Hume, Saville, S. Charles, McCan, Devenny; Price, Reid. Ct: O’Neill.

L’arbitro

Designazione arbitrale quasi interamente olandese per la sfida tra Italia e Irlanda del Nord. A dirigere la sfida sarà l’arbitro Danny Makkelie, coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries. Quarto uomo è lo spagnolo Jesús Gil Manzano. Al Var Pol van Boekel con l’assistente Jeroen Manschot.

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