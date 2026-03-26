Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Gattuso ha sciolto i dubbi su Bastoni e Pio Esposito

Il ct ha scelto l'undici chiamato a superare l'Irlanda del Nord nella semifinale del playoff Mondiale: fuori Palestra e Pio Esposito, al loro posto Politano e la coppia Kean-Retegui

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

L’Italia del pallone si appresta a vivere all’ennesima serata storica degli ultimi anni. L’ennesima serata da dentro o fuori che nei precedenti più recenti ha visto gli azzurri capitolare rovinosamente, costringendoci a guardare i Mondiali dal divano. L’obiettivo della truppa di Gennaro Gattuso è, ovviamente, quello di non prolungare ulteriormente l’agonia dell’assenza dalla Coppa del Mondo che si protrae ormai da 12 lunghi anni. Un obiettivo che passa dagli spareggi, che ci mettono di fronte all’Irlanda del Nord in semifinale e, in caso di successo, contro la vincente dell’altra semifinale playoff tra Galles e Bosnia ed Erzegovina.

Italia-Irlanda del Nord, le scelte di Gattuso

Gli azzurri arrivano alla sfida con gli irlandesi privi di diversi giocatori chiave, ma ovviamente non è il momento di fare la conta degli assenti. Gattuso dovrà fare di necessità virtù e per fronteggiare i biancoverdi guidati in panchina dal CT O’Neill si affida al miglior undici possibile.

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Sciolti i dubbi della vigilia, Bastoni guiderà la retroguardia davanti a Donnarumma affiancato da Mancini e Calafiori. A centrocampo, stringe i denti Tonali, che compone il terzetto con Barella e Locatelli. Sulle fasce, largo a Politano e all’imprescindibile Dimarco, fuori Palestra. Davanti, parte in panchina Pio Esposito. Giocano i titolari, Kean e Retegui.

La formazione di O’Neill

Dall’altra parte della barricata, Michael O’Neill, che in conferenza aveva provato ad alleggerire la pressione sui suoi: “Non abbiamo paura, possiamo approfittare di questa occasione. L’Italia non ha più giocatori come Totti e Del Piero”. Alla New Balance Arena, la White and Green Army dovrà però fare i conti con due assenze pesanti. Non recuperano, infatti, il terzino Conor Bradley del Liverpool alle prese con la rottura del crociato e il centrale del Sunderland, Daniel Ballard.

Difesa così ridisegnata con Hume, McNair, McConville davanti a Pierce Charles. Sugli esterni agiscono Spencer e Devlin con la mediata affidata a Shea Charles, Galbraith e Devenny. In attacco ci sono il giovanissimo Prince del West Ham e Donley che milita nell’Oxford United, ventitreesimo in Championship, la Serie B inglese.

Il cammino verso i Mondiali

In caso di pareggio al termine dei primi 90′, la gara di Bergamo che si aprirà con un minuto di silenzio in onore di Beppe Savoldi, andrà ai supplementari e, nel caso, ai calci di rigore. La nazionale che la spunta accede alla finale, ultimo step prima del tabellone della fase finale del Mondiale in Stati Uniti, Canada e Messico che si svolgerà in estate. La finale playoff prevede lo scontro a domicilio della vincente dell’altra semifinale, tra Galles e Bosnia ed Erzegovina in programma il martedì prossimo, 31 marzo.

Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali

Italia (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. CT: Gattuso

Irlanda del Nord (3-5-2): P. Charles; Hume, McNair, McConville; Devlin, S. Charles, Galbraith, Devenny, Spencer; Price, Donley. CT. O’Neill