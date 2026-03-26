Italia-Irlanda del Nord, Gattuso non ha alibi: Donnarumma vale quanto mezza rosa avversaria, il confronto

Il commissario tecnico azzurro ha un Paese sulle spalle: il paragone tra i calciatori è impari, con il cartellino del portiere azzurro che sfiora i 50 milioni di euro

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Sarà anche la partita più importante della carriera di Rino Gattuso, ma la speranza è che ce ne sia un’altra ancora più importante il prossimo 31 marzo. Un passo alla volta, è vero, ma l’Italia non può certo avere paura dell’Irlanda del Nord, peraltro orfana dei suoi due calciatori più rappresentativi (Conor Bradley e Dan Ballard). Nessun alibi, solo pressioni. Fatale che sia così.

Gattuso con l’Italia sulle spalle: il ct non ha alibi contro questa Irlanda del Nord

Che l’Italia sia superiore all’Irlanda del Nord non è certa una notizia. Lo testimoniano la storia, i precedenti, il valore dei singoli e i calciatori attualmente a disposizione di Gattuso e O’Neill. Poi, tutto questo è destinato a fare da contorno al giudice supremo: il campo, sempre lui. Quel terreno di gioco che nelle ultime edizioni dei playoff non ha dato ragione agli Azzurri per ben due volte, contro Svezia e Macedonia del Nord.

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Due partite per andare al Mondiale, di fatto due finali. L’Italia ha tutto da perdere e stavolta non può fallire. Gattuso ne è pienamente consapevole, ma è chiaro che i numeri e le statistiche non fanno altro che aumentare il carico di tensione che già ora vive sulle spalle di Retegui e compagni. Un’Italia che vanta attualmente un valore complessivo pari a 838,50 milioni di euro, che significa otto volte superiore a quello degli avversari di stasera, che superano appena i 100 milioni di euro (100,15 mln €, dati Transfermarkt). Insomma, poche discussioni: si deve vincere e basta.

Donnarumma vale mezza Irlanda del Nord, confronto impietoso con il collega Charles

Come sempre, si parte dai pali. In porta, il capitano e il fuoriclasse della nostra Nazionale: Gigio Donnarumma. L’estremo difensore del Manchester City, simbolo del Psg campione d’Europa fino alla scorsa estate, vale quasi mezza Irlanda del Nord e questo già basterebbe a spiegare l’enorme differenza tra le due Nazionali. Figuriamoci tra i due portieri protagonisti oggi alla “New Balance Arena” di Bergamo.

Il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Milan, infatti, vale attualmente 45 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt, mentre il collega Pierce Charles, che gioca in Championship (serie B inglese) tra le fila dello Sheffield Wednesday, non supera i 500mila euro.

Differenza abissale tra Gigio Donnarumma e Pierce Charles:

Donnarumma (45 milioni) – Pierce Charles (500mila)

La difesa dell’Italia

Alessandro Bastoni e Riccardo Calafiori rappresentano due dei calciatori più preziosi della rosa scelta da Gattuso. Dal punto di riferimento della difesa dell’Inter di Chivu all’eclettico talento cresciuto nella Roma, che ha recentemente sposato il progetto tecnico dell’Arsenal di Arteta. 70 milioni uno, 50 l’altro. Tanta roba, non c’è dubbio.

Poi, c’è Gianluca Mancini, che dovrebbe farcela nonostante scalpiti la “riserva” Gatti. Il leader difensivo della Roma non è uno che molla facilmente la titolarità negli appuntamenti importanti: ad oggi, il suo cartellino vale 15 milioni di euro, ma la sua presenza e il suo carisma vanno oltre i numeri sul prato verde. Paradosso vuole che, in questo caso, sia superiore la valutazione di Trai Hume, difensore del Sunderland che tocca quota 22 milioni di euro. Classe 2002 con un futuro roseo davanti a sé.

Ecco il confronto tra i difensori azzurri e i centrali nordirlandesi:

Mancini (15 milioni) – Hume (22 milioni)

Bastoni (70 milioni) – McNair (2,8 milioni)

Calafiori (50 milioni) – McConville (2,4 milioni)

Centrocampo di lusso per l’Italia

Tonali è la stella del centrocampo dell’Italia. Lo confermano gli 80 milioni di euro che Transfermarkt associa al valore del suo cartellino, 30 in più rispetto agli interisti Barella e Dimarco. Un centrocampo a cinque, quello di Rino Gattuso, che dovrebbe essere completato anche da Locatelli e Politano, che valgono rispettivamente 25 e 8 milioni. In casa Irlanda del Nord, riflettori puntati su Devenny (12 milioni di euro), gioiello dell’undici biancoverde, che proverà a non far sentire la mancanza di uno come Conor Bradley.

Il confronto tra i centrocampisti di Italia e Irlanda del Nord:

Politano (8 milioni) – Spencer (1,2 milioni)

(8 milioni) – Spencer (1,2 milioni) Barella (50 milioni) – Shea Charles (12 milioni)

(50 milioni) – Shea Charles (12 milioni) Locatelli (25 milioni) – McCann (2,2 milioni)

(25 milioni) – McCann (2,2 milioni) Tonali (80 milioni) – Devenny (12 milioni)

(80 milioni) – Devenny (12 milioni) Dimarco (50 milioni) – Galbraith (1,5 milioni)

Attacchi a confronto:

E il tandem d’attacco? Mateo Retegui e Moise Kean, insieme, valgono un totale di 80 milioni di euro, quasi 70 in più rispetto ai due elementi offensivi dell’Irlanda del Nord: non male Price (West Bromwich Albion), il cui valore si aggira intorno ai 10 milioni, mentre Donley milita nell’Oxford United e non va oltre una valutazione pari a 1,5 milioni di euro. Fisicità e attacco alla profondità a disposizione degli Azzurri, ma anche tanta qualità tra campo e panchina. Anche Pio Esposito, del resto, non viaggia sotto i 30-35 milioni di valutazione. Per gli ospiti, solo tanta fisicità e pericolosità nei duelli aerei.

Qui di seguito il paragone tra gli attaccanti di Italia e Irlanda del Nord: