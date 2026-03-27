Italia-Irlanda del Nord, moviola: l’arbitro non vede due falli di mano, il Var tace, rissa sfiorata

La prova dell’arbitro Makkelie a Bergamo per la semifinale dei playoff mondiali analizzata ai raggi X, il fischietto olandese ha ammonito solo Bastoni

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Ha fischiato molto perché è stata una gara assai spezzettata ma ha anche lasciato correre Makkelie in Italia-Irlanda del Nord: un solo ammonito in tutti i 90’ e due casi da rigore. Vediamo cosa è successo.

Italia-Irlanda del Nord, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 29′ Mancini lamenta un tocco di braccio di un giocatore dell’Irlanda del Nord sugli sviluppi del corner. L’arbitro Makkelie chiede lumi al VAR van Boekel, ma non c’è nulla. Al 33′ stava per scoppiare una rissa: Barella è furioso con Price dopo un gesto antisportivo dell’avversario, ma Makkelie riporta tutti alla calma. Al 36′ flebili proteste dell’Irlanda del Nord per un presunto tocco di braccio in area di Politano. Tutto regolare per l’arbitro, il direttore di gara non chiede neanche un check del VAR.

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Rissa sfiorata in campo

Al 45′ ancora scintille in campo! Bastoni e Donnarumma se la prendono con Donley dopo un fischio di Makkelie nella metà campo azzurra. Italia nervosa. Al 51′ palla dentro per Kean che finisce a terra sull’opposizione di Hume, per l’arbitro Makkelie non c’è niente. Regolare il gol di Tonali al 56′. Primo giallo al 58′, è per Bastoni che trattiene irregolarmente Donley. Valido all’80’ anche il raddoppio di Kean e la gara finisce 2-0.

Chi è l’arbitro Makkelie

Arbitro per vocazione (ha iniziato addirittura a 16 anni, debuttando tra i professionisti nel 2005, 22enne), Danny Makkelie – la scelta per Italia-Irlanda del Nord – è nato il 28 gennaio 1983 a Willemstad, la capitale dell’isola caraibica di Curacao, nazione costitutiva dei Paesi Bassi. Di professione è poliziotto e la severità è uno dei suoi marchi di fabbrica: non tollera le proteste troppo accese ed è di manica larga coi cartellini: nel 2014 ne ha dispensati ben 13 in Ado Den Haag-Feyenoord, tutt’ora record assoluto per l’Eredivisie olandese. In Champions League ha debuttato il 21 ottobre 2014 (in Chelsea-Maribor).

Makkelie ha diretto la finale di Europa League 2020 tra Siviglia e Inter (3-2 per gli andalusi) e vanta diversi precedenti anche controversi con i club italiani, basti pensare che alla Juve in Champions una volta annullò per fuorigioco tre gol a Morata. Oggi è un arbitro apprezzato dall’Uefa, nel 2016 però, è finito nell’occhio del ciclone per un calcio di rigore inesistente, che permise all’Ajax di pareggiare contro l’Utrecht allo scadere. Un rigore definito “uno scherzo” dall’ex fischietto van der Ende.

I precedenti con l’Italia

Quattro i precedenti con l’Italia con un bilancio di due vittorie e due pareggi, ultimo incrocio a Euro204, l’1-1 con la Croazia col gol all’ultimo secondo di Zaccagni.

I precedenti tra le due nazionali

Undici i precedenti tra le due nazionali con gli azzurri che ne avevano vinti 7 con 3 pari e una sconfitta (19-6 lo score delle reti)

L’arbitro ha ammonito solo Bastoni

Coadiuvato dagli assistenti lSteegstra e de Vries con lo spagnolo Gil Manzano IV uomo, van Boekel al Var e Manschot all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito solo Bastoni.