Mondiali 2026, non sarà l'Irlanda del Nord il vero ostacolo dell'Italia

Cosa deve temere davvero l'Italia del calcio in vista del Playoff dei Mondiali contro l'Irlanda del Nord? Rispondete nel nostro sondaggio

Per la terza volta, l’Italia del calcio dovrà passare dal turno di Playoff per tentare di staccare un pass per i Mondiali, competizione da cui manca da due edizioni. All’orizzonte la sfida con l’Irlanda del Nord. Ma gli Azzurri devono davvero temere la compagine allenata dal CT Michael O’Neill? Oppure forse, prima ancora, l’avversario da battere… è l’Italia stessa?

Paura, incertezza, mancanza di compattezza e tenuta fisica. Ogni volta che la situazione ha contato, l’Italia si è sciolta come neve al sole. Rino Gattuso dovrà lavorare proprio su questi aspetti, prima ancora che sulla partita in sé, se vuole che i suoi ragazzi trionfino.

Il possibile accesso ai Mondiali degli Azzurri passa (ancora una volta) dagli spareggi. Dopo la débâcle di tre anni fa contro la Macedonia del Nord, il primo ostacolo tra i ragazzi di Rino Gattuso e il tabellone della Coppa del Mondo di Usa, Canada e Messico è l’Irlanda del Nord.

L’appuntamento è il prossimo 26 marzo 2026 in casa. In caso di qualificazione, il 31 marzo, toccherà giocarsi tutto in trasferta con la vincente di Galles-Bosnia. Non un percorso impossibile, ma che va affrontato un passo alla volta e senza possibilità di cali di tensione.

Anche perché gli irlandesi rievocano ricordi non certo rosei agli Azzurri, con la disfatta di Belfast che ci sbarrò le porte del Mondiale svedese del 1958. La nazionale odierna, guidata dal ct Michael O’Neill, ha nel capitano Conor Bradley la sua stella. Fisica e organizzata, fatica lontano da casa, ma sa come far male da fermo. Situazione in cui l’Italia ha già dimostrato di non essere perfetta.

E, allora, in caso di corner e punizioni, occorrerà alzare il livello di guardia. I precedenti su suolo italiano ci sorridono, con sette vittorie su sette e due sole reti concesse, entrambe nel 3-2 datato 1961. Ma, allora, l’Italia deve davvero temere l’Irlanda del Nord?

Nel video qui sopra trovate una disamina più precisa mentre, qui sotto, un sondaggino in vista dei Playoff!