Italia, i dubbi di Gattuso: rebus Bastoni, Politano in forse, c’è Palestra. L’Irlanda del Nord teme l’arbitro

Bastoni dovrebbe recuperare in tempo per l'Irlanda del Nord, in dubbio Politano, scalpita Palestra. Rientra l'allarme Tonali. Il ct nordirlandese teme più Makkelie degli azzurri.

L’Italia si avvicina a grandi passi alla sfida di giovedì sera contro l’Irlanda del Nord. Bastoni verso il recupero, Politano non è al meglio e Palestra lo insidia. Intanto il ct nordirlandese O’Neill sembra temere più l’arbitro Makkelie che gli azzurri: ha preparato un dossier di 36 pagine sul fischietto olandese.

Bastoni verso il recupero, Politano non al meglio

Ultimo allenamento a Coverciano per la Nazionale, che si trasferirà a Bergamo dove domani affronterà l’Irlanda del Nord per la sfida playoff Mondiale. Alla vigilia del confronto che, se vinto, spalancherebbe le porte della finalissima da affrontare contro una tra Galles e Bosnia (in caso di ko ci sarà la finale di consolazione contro la perdente tra le due), Gennaro Gattuso non ha ancora sciolto un paio di dubbi di formazione.

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Il primo riguarda la difesa dove, nelle ultime ore, sono arrivati segnali incoraggianti da Alessandro Bastoni, assente contro Atalanta e Fiorentina, ma prossimo al rientro in maglia azzurra. Il difensore dell’Inter ha partecipato anche alla partitella di ieri a campo ridotto e si avvia verso una maglia da titolare contro l’Irlanda del Nord.

L’altro nodo riguarda le condizioni di Politano, che ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro e non è al meglio. Si è allenato a ritmi ridotti, Gattuso vuole valutarlo fino all’ultimo, ma intanto scalpita Palestra, che potrebbe debuttare con la Nazionale maggiore nella partita più importante della gestione Gattuso. L’alternativa è Cambiaso.

Sembrano essere rientrati, invece, gli allarmi legati alle condizioni fisiche di Tonali, Calafiori e Mancini, messi tutti sotto osservazione in questi giorni di allenamenti a Coverciano. Tutti e tre, ieri, hanno svolto l’intero allenamento con il gruppo, compresa l’esercitazione tattica contro i giovani dell’Empoli. Tutti e tre partiranno titolari.

Le scelte di Gattuso contro l’Irlanda del Nord

La formazione di partenza, alla luce delle ultime informazioni provenienti dal rettangolo di gioco in terra toscana, è praticamente fatta. Gattuso confermerà il 3-5-2, davanti a Donnarumma stazioneranno Mancini, Bastoni e Calafiori. Sulle corsie esterne Palestra o Politano e Dimarco, al centro Barella, Locatelli e Tonali.

In attacco la corsa a due è riservata a Pio Esposito e Moise Kean. L’attaccante dell’Inter sembra poterla spuntare sulla punta viola, in virtù di quanto visto domenica sera al “Franchi” tra le due formazioni (gol di Pio, deludente Kean). Accanto a uno dei due ci sarà Retegui.

Irlanda del Nord, O’Neill teme Makkelie

Intanto sul fronte Irlanda del Nord, il tecnico Michael O’Neill sembra essere più preoccupato dell’arbitro della sfida, l’olandese Makkelie, che dell’Italia, nonostante le quote dei bookmakers danno praticamente per spacciata la sua Nazionale, anche a causa delle pesanti assenze, soprattutto nel reparto arretrato, oltre ai dubbi legati all’utilizzo del centrocampista Devenny, non al meglio.

O’Neill ha preparato un dossier di 36 pagine sul fischietto olandese: “Voglio che i miei ragazzi sappiano tutto del direttore di gara, da quante ammonizioni fa di media e per quale motivo, di solito, estrae il cartellino. Possono essere elementi decisivi per comportarsi meglio nelle varie situazioni in campo. Tutti i giocatori riceveranno il dossier”, ha spiegato il ct nordirlandese.