Italia, mossa a sorpresa di Gattuso: Pio Esposito scala le gerarchie, Kean in dubbio, le scelte anti Irlanda del Nord

Pio Esposito è in forma e potrebbe spuntarla su un Kean in affanno. Politano favorito su Palestra, i dubbi sono legati alle condizioni di Bastoni e Tonali: le scelte di Gattuso

Due giorni a Italia-Irlanda del Nord, il primo spareggio Mondiale degli azzurri, che in caso di successo affronteranno la vincente di Bosnia-Galles. Gennaro Gattuso sfoglia la margherita ed è pronto a lanciare Pio Esposito dal primo minuto: l’attaccante dell’Inter scala le gerarchie, Kean è in dubbio, le possibili scelte del commissario tecnico.

Esposito in forma, Kean arranca, cambio in attacco?

Fiorentina-Inter di domenica sera ha fatto cambiare le gerarchie nell’attacco dell’Italia, a due giorni dalla sfida di Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Moise Kean, che è sempre stato titolare in campo e nei pensieri di Gennaro Gattuso, rischia di perdere la titolarità proprio in prossimità del primo incontro playoff per i Mondiali estivi.

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E’ innegabile, infatti, che l’attaccante azzurro più in forma al momento sia Pio Esposito, a segno al “Franchi” nell’1-1 dell’Inter contro la Fiorentina di Kean, rimasto a secco e sciupone sotto porta, a differenza del collega più giovane, che già si è sobbarcato il peso dell’attacco nerazzurro orfano di Lautaro Martinez.

Kean, tra l’altro, rientrato da poco da un infortunio e non pare proprio al top della forma. Un aspetto che si scontra con la necessità, per Gattuso, di dover puntare su calciatori pronti, in una sfida da dentro o fuori, assolutamente da non fallire per non mancare il Mondiale per la terza volta consecutiva.

Dubbio Bastoni, scalpita Buongiorno

Giovedì sera Gattuso dovrebbe proseguire con il 3-5-2 adottato nelle più recenti uscite della Nazionale, riproposto anche contro la Norvegia, nella debacle a San Siro durante le qualificazioni. E’ un modulo che al ct azzurro piace, che consente di avere più densità a centrocampo e anche una maggiore copertura difensiva.

Davanti a Donnarumma, intoccabile tra i pali, il dubbio è legato alle condizioni fisiche di Bastoni, che ha saltato le ultime due partite di campionato dell’Inter contro Atalanta e Fiorentina, per un problema a una tibia accusato durante il derby col Milan. Le sensazioni per un recupero in extremis sono positive, Bastoni sarà il titolare assieme a Mancini e Calafiori. Non dovesse farcela spazio a Buongiorno.

Politano favorito su Palestra, Tonali ce la fa?

L’altro dubbio riguarda l’esterno destro di centrocampo. Palestra sta disputando un ottimo campionato, ma nelle ultime uscite è sembrato tirare il fiato. Politano, invece, è in rampa di lancio dopo una prima parte di stagione sottotono. Il ballottaggio è aperto, con l’esterno del Napoli favorito sull’ex Atalanta.

In mezzo al campo Barella e Locatelli sono sicuri del posto, così come Dimarco sull’out di sinistra, rimane da chiarire la presenza dal primo minuto di Tonali, uscito malconcio dalla gara di Champions tra il suo Newcastle e il Barcellona. Ha saltato il Sunderland per precauzione e dovrebbe farcela. In caso contrario chance per Frattesi, che all’Inter vede pochissimo il campo.

In attacco, detto di Pio Esposito in corsia di sorpasso su Kean, il posto sicuro è quello di Mateo Retegui, che sia con l’interista che con l’attaccante viola riesce ad amalgamarsi al meglio. Lo spera Gattuso, lo sperano i tifosi azzurri.