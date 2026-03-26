Italia-Irlanda del Nord secondo i social: ecco come finisce e chi la decide

Abbiamo chiesto ai tifosi di pronunciarsi sull’esito della semifinale dei playoff mondiali di stasera e di indicare il protagonista: le risposte indicano fiducia ma anche paura

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

L’Italia riuscirà a battere l’Irlanda del Nord? E a qualificarsi per i Mondiali 2026? E chi sarà il trascinatore degli azzurri? Abbiamo rivolto questi e altri interrogativi agli utenti Facebook e del nostro canale Whatsapp, le loro risposte risultano contraddittorie e probabilmente ben fotografano lo stato di ansia che accompagna la Nazionale dopo i fallimenti del 2018 e del 2022. Di certo i tifosi ripongono particolare fiducia in uno degli azzurri di Rino Gattuso: Pio Esposito.

Come finisce Italia-Irlanda del Nord?

Per i tifosi azzurri, l’Italia di Rino Gattuso ce la farà a battere l’Irlanda del Nord stasera a Bergamo, nella semifinale dei playoff mondiali. Entrambi i sondaggi che abbiamo lanciato danno l’Italia favorita, anche se con uno squilibrio piuttosto evidente. Gli utenti che hanno risposto al sondaggio su Whatsapp hanno pochi dubbi: per oltre il 61% l’Italia batterà i nordirlandesi nei 90’ regolamentari, mentre un altro 13% crede che la Nazionale ce la farà passando dai rigori. Soltanto il 25% crede nel successo dell’Irlanda del Nord, di cui il 13% dopo i rigori.

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Per gli utenti di Facebook, invece, la partita è assai più equilibrata: solo il 52% crede alla vittoria azzurra contro un 48% che vede l’Irlanda del Nord in finale. Il 2-0 per l’Italia è il risultato più gettonato tra i commenti degli utenti di Facebook.

L’Italia andrà ai Mondiali?

Assai diverso il quadro per quanto riguarda l’obiettivo finale, la qualificazione ai Mondiali: qui la spaccatura tra i due sondaggi è netta, segno probabilmente che le batoste contro la Svezia del 2018 e la Macedonia del Nord del 2022 hanno lasciato il segno un segno profondo in una parte dei tifosi, rassegnata a una figuraccia o decisa a non illudersi per ritrovarsi poi costretta a fare i conti con l’ennesima delusione.

Su Whatsapp il 65% è convinto che l’Italia tornerà ai Mondiali, su Facebook invece il verdetto è completamente opposto: per il 66% la Nazionale resterà a casa per la terza volta di fila. Traendo una conclusione dalle prime due domande, quindi, potremmo affermare che, più che la gara di stasera, è la finale playoff contro Galles o Bosnia Erzegovina a preoccupare seriamente i tifosi azzurri.

Chi dovrà giocare accanto a Retegui contro l’Irlanda del Nord?

Tornando alla gara di Bergamo, è invece netto il responso dei tifosi riguardo alla formazione dell’Italia che il c.t. Gattuso dovrebbe mandare in campo. Alla domanda su chi preferiscano come compagno d’attacco di Mateo Retegui tra Moise Kean e Pio Esposito, gli utenti di Whatsapp sono stati piuttosto chiari, votando con oltre il 70% in favore del 20enne centravanti interista.

Chi sarà l’uomo copertina di Italia-Irlanda del Nord?

Il motivo per cui Esposito meriterebbe una maglia da titolare è ben spiegato dalla risposta alla domanda successiva, riguardante l’azzurro che sarà l’uomo copertina contro i nordirlandesi: per oltre il 36% dei tifosi sarà proprio l’interista ad assumere il ruolo di principale protagonista dell’incontro. Un dato nettamente più alto rispetto a tutti gli altri giocatori della Nazionale presenti in questa speciale graduatoria: Kean, al secondo posto, si ferma al 19%, seguito da Retegui al 18%, Tonali al 9% e Dimarco al 7%.

Considerato che Esposito non dovrebbe far parte dell’undici titolare contro l’Irlanda del Nord, questi numeri permettono anche di prevedere la prima polemica che potrebbe facilmente abbattersi su Gattuso nel caso in cui l’Italia mancasse il passaggio alla finale playoff: perché Pio non ha giocato dal 1’?