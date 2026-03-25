Italia-Irlanda del Nord, come funzionano i playoff mondiali: regolamento, supplementari, rigori e format

Gli Azzurri, per staccare il pass per la kermesse iridata, devono vincere due partite: il primo ostacolo è la squadra di O'Neill. Come funzionano gli spareggi.

Dentro o fuori. L’Italia non può sbagliare contro l’Irlanda del Nord. L’appuntamento è fissato per giovedì 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo per superare il primo ostacolo da superare per sfatare il tabù Mondiale. L’obiettivo è riassaporare un palcoscenico che manca dall’edizione in Brasile del 2014 con Cesare Prandelli in panchina. Da allora, solo i forfait di Russia 2018 con l’Italia di Ventura eliminata dalla Svezia e Qatar 2022 con la squadra di Mancini fatta fuori dalla Macedonia del Nord. In caso di vittoria gli Azzurri si giocherebbero il pass iridato nell’ultimo atto contro una tra Galles e Bosnia. Ma come funzionano esattamente gli spareggi? Di seguito il regolamento completo.

Come funzionano i playoff

I playoff prenderanno il via giovedì 26 marzo per assegnare gli ultimi sei pass validi per i Mondiali 2026 in programma dall’11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Le qualificazioni riguardano quattro nazionali europee e due provenienti dagli spareggi interzona. Lo scorso novembre l’Italia ha conosciuto il proprio tabellone tramite sorteggio. Le sedici squadre europee partecipanti sono state divise in quattro percorsi da quattro formazioni denominati Path A, B, C e D. Le fasce di merito derivano dal ranking FIFA di novembre 2025. Nelle semifinali in gara unica una squadra della prima fascia affronta una della quarta mentre una della seconda fascia sfida una della terza. Le due vincenti si affrontano poi in una finale sul campo della nazionale sorteggiata come ospitante.

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Che succede in caso di parità?

Il format, dunque, prevede che solamente una nazionale per ognuno dei quattro percorsi definiti dal sorteggio possa staccare il pass per la fase finale del torneo iridato. Per raggiungere questo traguardo ogni squadra dovrà superare un doppio ostacolo strutturato in una semifinale e in una successiva finale. La formula impone che ogni singolo confronto si disputi in gara secca. Qualora il risultato dovesse restare in perfetto equilibrio al triplice fischio, le squadre saranno chiamate a disputare i tempi supplementari. Se la parità dovesse persistere anche al termine dei 120 minuti l’assegnazione della qualificazione verrà decisa attraverso la lotteria dei calci di rigore.

Cosa succede in caso di sconfitta

Il regolamento UEFA prevede che le due nazionali eliminate nelle rispettive semifinali non chiuderanno anticipatamente il ritiro ma si affronteranno in una partita amichevole. Per quanto riguarda l’Italia, in caso di passo falso contro l’Irlanda del Nord, gli Azzurri disputerebbero un test match martedì 31 marzo 2026 contro la perdente dell’incrocio tra Galles e Bosnia.

Il cammino dell’Italia

Il percorso dell’Italia ricalca esattamente questa formula. Il primo ostacolo è rappresentato dall’Irlanda del Nord di O’Neill, attesa giovedì 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo (ore 20:45). Qualora gli Azzurri dovessero superare il turno torneranno in campo cinque giorni più tardi per la finale del 31 marzo (orario ancora da stabilire). L’incrocio prevede un’insidiosa trasferta a Cardiff o a Zenica contro la vincente della seconda semifinale disputata tra Galles e Bosnia. Lo stesso regolamento disciplinerà anche l’atto conclusivo includendo la possibilità di ricorrere a supplementari e rigori per stabilire la squadra qualificata per il torneo negli USA.

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Il calendario dei playoff

Percorso A

Semifinale 1: Italia vs Irlanda del Nord, Bergamo (26 marzo)

Semifinale 2: Galles vs Bosnia ed Erzegovina, Cardiff (26 marzo)

Finale: Galles/Bosnia Erzegovina vs. Italia/Irlanda del Nord (31 marzo)

Percorso B

Semifinale 3: Ucraina vs Svezia, Valencia (26 marzo)

Semifinale 4: Polonia vs Albania, Varsavia (26 marzo)

Finale: Ucraina/Svezia vs Polonia/Albania (31 marzo)

Percorso C

Semifinale 5: Turchia vs Romania (26 marzo)

Semifinale 6: Slovacchia vs Kosovo (26 marzo)

Finale: Slovacchia/Kosovo vs Turchia/Romania (31 marzo)

Percorso D