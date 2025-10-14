Italia-Israele, bufera su Barella: Gigio, Retegui e...Antinelli idoli del web, denunciato il massacro di Gaza

Sospetti per il cartellino giallo "strategico" rimediato dal mediano dell'Inter nel finale di gara: salterà la trasferta in Moldova. Il coraggioso messaggio del giornalista.

I playoff, almeno quelli, sono in cassaforte. In una serata carica di tensioni e macchiata purtroppo da scontri nel centro di Udine, l’Italia di Gattuso si è assicurata un posto negli spareggi del prossimo marzo a scapito di Israele. Un 3-0 griffato dalla doppietta di Retegui e dai miracoli di Donnarumma, oltre al sigillo finale di Mancini. Sul web sono loro gli idoli dei tifosi, insieme a un beniamino sorprendente: il giornalista Rai Alessandro Antinelli, che ha rivolto a fine gara un coraggioso messaggio di denuncia in diretta. Bufera invece su Barella per un cartellino giallo “pesante” e sospetto.

Italia-Israele, le prodezze di Donnarumma

Protagonista in negativo contro l’Estonia e nel mirino degli israeliani per il turbolento finale del match di andata, Donnarumma ha dato sicurezze alla Nazionale neutralizzando un paio di tentativi velenosi degli avversari nel primo e nel secondo tempo. “Sto mostro continua a salvarci e a fare miracoli ma a 30 anni non avrà ancora giocato un mondiale. Che ingiustizia”, scrive pessimista un fan degli Azzurri. “Stasera santo subito. Stasera”, puntualizza una tifosa. “Bisogna riconoscere che stasera con un altro portiere l’Italia non avrebbe manco vinto“, è l’elogio di un fan. Mentre qualcuno stigmatizza le esagerazioni: “In tv hanno appena detto che è il miglior portiere del mondo”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bufera su Barella: ammonizione strategica?

Il campionato, si sa, per il popolo del web continua anche quando è in pausa. E così tanti tifosi della Juventus, del Milan e del Napoli hanno trovato “sospetto” il giallo rimediato nel finale da Barella, che salterà per squalifica il prossimo match sul campo della Moldova. “Voi dite che l’ha fatto apposta?”, chiede ironicamente un utente su X. “Dopo Bastoni, Barella: questi cartellini gialli degli interisti sempre negli ultimi minuti”, un altro messaggio sarcastico. “Barella non è mai stato granché ma almeno aveva dinamismo e grinta. Ora è totalmente involuto e sembra Gagliardini, un giocatore inutile”, è un pargone pesante. Mentre c’è chi lo elogia: “Ammonizione quasi cercata da Barella che salterà la Moldova ma non la Norvegia. Ottimo”.

Il coraggioso messaggio di Antinelli su Gaza

Applausi invece per Antinelli, che ha svelato in diretta a fine match il perché del nastro nero in segno di lutto sulla sua giacca: “È il ricordo dei 250 giornalisti uccisi per aver tentato di raccontare il genocidio a Gaza. Questo è un fatto”. “Un giornalista RAI coraggioso che mostra il nastro nero in ricordo dei 250 giornalisti uccisi per raccontare il genocidio a Gaza” la sottolineatura di un’utente. C’è chi commenta amaramente: “Bravo Antinelli, purtroppo però dalla prossima commenterai la serie D“. Chi scrive semplicemente: “Grazie Antinelli”. E chi invece si lamenta: “Non sono d’accordo, avrei ricordato ulteriormente i carabinieri morti”.