Italia, Bonucci in versione “call center”: la presenza costante alle spalle di Gattuso e la rivelazione di Mancini

L’ex giocatore della Juventus finisce ancora una volta nel mirino dei social: contro Israele diventa l’ombra del ct e c’è chi lo accusa di manie di protagonismo

Una partita nella partita: nel corso del match tra Italia e Israele la presenza costante di Leonardo Bonucci alle spalle di Rino Gattuso non è di certo passata inosservata. L’ex giocatore della Juventus ci mette grande entusiasmo ma l’accusa sui social diventa quella di “manie di protagonismo”.

La presenza costante alle spalle di Gattuso

Così come era in campo, lo è anche in panchina. Leonardo Bonucci vive la partita con la stessa intensità e nel corso del match con Israele la sua presenza alle spalle di Gattuso non solo è evidente, ma in alcuni casi sembra anche ingombrante. L’ex giocatore della Juventus è letteralmente scatenato, va avanti e indietro e poi arriva all’orecchio del ct per sussurrare qualcosa. Nel corso degli ultimi mesi la sua presenza all’interno dello staff della nazionale è stato spesso criticata, è evidente come l’ex difensore voglia salire la sua “personale” scala nel mondo del calcio e vuole farsi un nome come allenatore. Dopo l’addio al calcio giocato non è stato timido nel manifestare le sue intenzioni, vuole allenare club di alto livello e il lavoro con l’Italia può essere il perfetto trampolino di lancio così come avvenuto anche per Daniele De Rossi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rivelazione di Mancini

Ma qual è il ruolo dell’ex giocatore della Juventus all’interno dello staff azzurro di Rino Gattuso? Si sa che il commissario tecnico fa affidamento sui suoi collaboratori per alcuni aspetti del gioco. Nel corso degli ultimi anni tutti gli allenatori hanno allargato il proprio team di collaboratori inserendo delle figure che si occupassero delle area specifiche del gioco e dei momenti della partita. Leonardo Bonucci, come prevedibile si occupa della fase difensiva ma non solo. Dopo il match Gianluca Mancini, che contro Israele ha segnato il suo primo gol con la maglia della nazionale da azione di calcio d’angolo, ha rivelato che Bonucci si occupa proprio delle palle inattive.

Italia-Israele: le pagelle del match

La “versione call center” di Leo

Leonardo Bonucci ha vissuto una partita nella partita e come spesso capita nel corso del match, tutti i particolari vengono poi rilevati anche dai tifosi sui social. E di certo non è passato inosservato il fatto che l’ex giocatore della Juventus indossasse un auricolare. Leo ha seguito la partita in costante contatto con il match analyst nel tentativo di fornire delle indicazioni “live” a Gattuso. Ma sui social l’ex giocatore della Juventus viene anche molto criticato: “La cosa più triste è vedere Bonucci in panchina che sbraita come fosse l’allenatore. A memoria non ricordo nella storia del calcio un assistente con mania di protagonismo a questo livello”, scrive Bruno. E ancora: “Vedere Bonucci spiegare le cose a Pio Esposito lo trovo un po’ comico”. Mentre Sendo commenta: “Bonucci a bordocampo con gli auricolari che fa finta di dare indicazioni sensate. Mi viene voglia di spegnere”. Mentre c’è chi la butta sull’ironia: “Bonucci in versione call center, sta chiamando gli spettatori a casa per proporre i contratti della luce e del gas”.