Israele-Italia, scintille al 90’: Donnarumma è una furia, rissa sfiorata. “E’ pranzo al sacco”: Adani impazzisce in diretta

La nazionale di Gattuso vince una gara rocambolesca che la tiene in corsa per la qualificazione Mondiale: rissa sfiorata dopo il triplice fischio mentre Adani dà spettacolo in diretta

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una gara folle quella tra Israele e Italia, succede di tutto nel corso dei 90 minuti di gioco a Debrecen con gli azzurri che trovano la vittoria per 5-4 grazie alla rete di Tonali nei minuti di recupero. E lo spettacolo non c’è solo in campo, ma anche ai microfoni Rai con le parole di Lele Adani letteralmente scatenato.

La rissa alla fine del match

L’arbitro Vincic fischia la fine del match dopo 8 minuti di recupero, è stata una partita folle e anche il post non è dei più tranquilli. Dalla panchina israeliana arriva probabilmente qualche parola di troppo nei confronti degli azzurri, il primo a reagire è Gigio Donnarumma che prima ancora di esultare per la vittoria comincia a dire qualcosa all’indirizzo degli avversari. Gattuso prova a fare da paciere ma quando la situazione sembra tornare alla tranquillità, gli animi si riaccendono.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex portiere del PSG è ancora al centro delle schermaglie, tutte e due le squadre sono in campo e la situazione è incandescente. Si va vicinissimi anche a una rissa, prima che gli azzurri decidano di allontanarsi per andare a festeggiare il 5-4 sotto lo spicchio di stadio occupato dai tifosi italiani.

Israele-Italia: tutte le emozioni del match

Adani perde la testa sul gol di Tonali

E’ una partita folle, il risultato cambia costantemente. L’Italia sembrava ormai sicura dei tre punti quando nel giro di pochi minuti spreca due gol di vantaggio. E’ una doccia gelata per gli azzurri e per tutti i tifosi, con un pari che rischia di essere un disastro in chiave qualificazione. Ma passa soltanto un minuto e arriva la rete del 5-4 segnata da Tonali: l’urlo di gioia arriva dai microfoni Rai con Adani che perde ogni controllo e comincia a urlare: “Ma che partita è? Ma che è pranzo al sacco? In area di rigore c’è il pranzo al sacco”.

Al suo fianco Alberto Rimedio più che commentare il gol cominciare a ridere per l’espressione utilizzata dal suo compagno di avventura: “Ma che c’entra il pranzo a sacco?” domanda, facendo eco a quello che tutti gli italiani si chiedono in quel momento.

Israele-Italia: le pagelle del match

La spiegazione dell’opinionista

Dopo 90 minuti in cui Adani ha provato con grande professionalità a mantenere la calma in una partita davvero folle, il gol del 5-4 scatena tutto l’entusiasmo dell’ex difensore: “E’ pranzo al sacco perché sembra che nell’area di rigore ci sia una gita scolastica. Non difende nessuno, succede di tutto”. E mentre Rimedio fatica a trattenere le risate Adani continua: “Tu dovresti dire che non ci sono più i difensori di una volta”.