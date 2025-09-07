Mondiali, Israele-Italia: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Tutto ciò che c'è da sapere sulla gara che segnerà la seconda gara di Gattuso da CT: in campo neutro gli Azzurri continuano l'inseguimento alla vetta

-1 ad Israele-Italia. Domani, lunedì 8 settembre 2025, con calcio d’inizio alle ore 20:45 (ora italiana), gli Azzurri affronteranno la seconda in classifica del Girone I, nel match valido per la sesta giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026. La partita si disputerà sul terreno neutro del Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria. Dove vederla in tv, gli orari, le probabili formazioni e l’arbitro.

Probabili formazioni di Israele-Italia

Secondo le ultime indiscrezioni, Gattuso sarebbe intenzionato a cambiare qualcosa rispetto l’undici vittorioso contro l’Estonia.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso; Locatelli, Barella, Tonali, ; Kean, Retegui, Politano. Ct: Gattuso.

Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso; Locatelli, Barella, Tonali, ; Kean, Retegui, Politano. Ct: Gattuso. Israele (5-4-1 o 4-1-4-1 secondo fonti): possibilità d’un 5-4-1 (modulo ormai consolidato) oppure un 4-1-4-1 con Baribo riferimento offensivo e Gloukh/Solomon pronti ad inserirsi

Dove vederla in tv e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Il pre-partita è previsto a partire dalle 20:30, con telecronaca di Alberto Rimedio e commento tecnico di Lele Adani; il post-gara sarà curato da Alessandro Antinelli

In streaming, l’incontro sarà disponibile gratuitamente su Rai Play, accessibile da sito web e app per dispositivi mobili moderni

Italia, in palio punti per la classifica

L’Italia, reduce dalla convincente vittoria per 5-0 sull’Estonia, necessita di un nuovo successo per restare in scia nel girone. Attualmente, la classifica vede Norvegia al comando con 12 punti, Israele seconda con 9, e Italia a quota 6, ma con una partita in meno.

Un successo consentirebbe agli Azzurri di agganciare almeno il secondo posto (utile per i playoff) e tenere viva la rincorsa al primato.

Scelto l’arbitro di Italia-Israele

Fischietto sloveno per Italia-Israele: Slavko Vincic è l’arbitro designato per la gara di Qualificazioni ai Mondiali 2026. Vincic sarà coadiuvato dagli assistenti Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. Quarto uomo David Šmajc mentre al Var ci sarà il tedesco Christian Dingert, Assistente Var Sascha Stegemann (Ger).