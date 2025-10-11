Italia, tegola Kean: gol e infortunio con l’Estonia. Il crollo di Moise e l’urlo di dolore, Gattuso e Pioli in ansia

L'attaccante della Fiorentina sblocca il match con un gran gol, ma al 13' è costretto ad alzare bandiera bianca: al suo posto chance per Pio Esposito, l'ex Juve preoccupa

Tegola Kean. L’attaccante dell’Italia sblocca il match delle qualificazioni Mondiali con l’Estonia, poi è costretto ad alzare bandiera bianca per un infortunio alla caviglia che preoccupa non poco Gattuso e Pioli in vista dei prossimi impegni della Nazionale e della Fiorentina.

Estonia-Italia: Kean segna e poi va ko

L’Italia perde Kean e, probabilmente, anche la Fiorentina. La partita dell’attaccante della Nazionale contro l’Estonia è durata solo 13′ per un infortunio che il telecronista Rai Alberto Rimedio ha definito “sciocco”. Già, un piede in fallo ha costretto l’ex Juventus a chiedere il cambio a causa del movimento innaturale della caviglia che lo ha impossibilitato a continuare.

Eppure la sua gara era iniziata nel migliore dei modi, dal momento che dopo 5′ aveva segnato un gran gol su assist di Dimarco. Kean ha evitato l’avversario con una finta, prima di trovare l’angolino alla destra del portiere estone.

Come si è fatto male l’attaccante

Non è stato un contatto di gioco a mettere fuori causa il 25enne di Vercelli. Kean si è fatto male da solo, poggiando male il piede a terra. Dopo essere stato accompagnato a bordo campo per ricevere le cure del caso, è anche rientrato sul rettangolo verde, tuttavia la sua partita è durata solo una manciata di minuti.

Troppo forte il dolore, proprio non poteva continuare. Gattuso l’ha sostituito con Pio Esposito: per il giovane centravanti dell’Inter un’occasione d’oro.

Gattuso e Pioli in ansia per il bomber della Fiorentina

Una volta effettuato il cambio, a Moise sono stati applicati una fasciatura rigida e ghiaccio sulla zona dell’infortunio, poi ha lasciato il terreno di gioco per raggiungere gli spogliatoi. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni: se la sua assenza nella prossima partita delle qualificazioni Mondiali a Udine contro Israele sembra certa, Pioli incrocia le dita.

Perché la Fiorentina, che ha racimolato solo tre punticini in sei uscite senza mai vincere, ha tremendamente bisogno dei gol del suo bomber che si è sbloccato in ocasione dell’ultima sfida con la Roma. Il calendario vede la Viola impegnata a San Siro con il lanciatissimo Milan di Allegri e Modric: il forfait di Kean inguaierebbe non poco il suo allenatore. Che si gioca il posto proprio nei 90′ contro lo squadra con cui ha vinto uno scudetto.