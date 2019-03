Italia, Kean nella storia degli Azzurri: i record dello juventino

Moise Kean ha colto pienamente l’opportunita concessagli dal ct Roberto Mancini e ha fatto la storia nella partita contro la Finlandia: con i suoi 19 anni e 20 giorni è il secondo giocatore più giovane ad andare in gol con la maglia azzurra dopo un altro juventino, Bruno Nicolè nel 1958. L’attaccante di Vercelli, che è inoltre il primo nato nel 2000 titolare nella storia della Nazionale, ha fatto meglio di due mostri sacri della storia azzurra come Gianni Rivera e Giuseppe Meazza, anche loro a segno a 19 anni ma con qualche mese in più rispetto all’ex Verona.

Kean non si sente affatto sazio e non vede l’ora di infrangere nuovi record: “Io predestinato? Mi faccio sempre trovar pronto nei momenti giusti allenandomi con continuità. Sono davvero contentissimo del mio gol, sono motivato a battere sempre più record”.

In questa stagione Kean ha trovato poco spazio nella Juventus, ma ha avuto l’opportunità di allenarsi con un fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo: “Lavorando ogni giorno insieme a lui, non si può non imparare”.

“Quando ho saputo che sarei stato titolare, sono stato carico ed emozionato. L’abbraccio a Immobile dopo il gol? Mi ha dato una gran palla, ho segnato anche e soprattutto grazie a lui e alla squadra. La mia posizione preferita in campo? Dove mi mette il mister, io gioco. Sul gol ho fatto un buon movimento vedendo lo spazio libero”, sono le sue parole alla Rai.

A lodarlo, senza esagerare, anche Roberto Mancini: “Moise ha qualità, ma deve lavorare tanto. Ha dei margini enormi, però dipende tutto da lui. Lui come nuovo Balotelli? Li trovo tutti io, eh? Potrebbero però giocare insieme, Kean è ancora giovane, può giocare da esterno di destra o sinistra. Ha qualità enormi, è fisicamente devastante, deve crescere. Il suo ruolo è prima punta? Sì. Poi è giovane, può lavorare così senza nessun problema. Loro erano molto chiusi, abbiamo trovato pochi spazi, è stato devastante nella seconda frazione. Ora è spensierato, forse è la sua forza in questo momento”.

