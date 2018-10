Italia, la prima sconfitta è indolore

Prima sconfitta per l’Italia femminile al Mondiale di Volley in corso di svolgimento in Giappone. Reduce dal 3-2 al Giappone che le ha qualificate per le semifinali, le ragazze del coach Mazzanti, che avevano vinto tutte e dieci le gare disputate finora, sono state sconfitte 3-1 dalle campioni d’Europa della Serbia nel match giocato a Nagoya.

Egonu e compagne sono scese in campo forse rilassate o provate dalla battaglia contro le nipponiche di 24 ore prima, fatto sta che le serbe si sono aggiudicate i primi due set per 25-21 e 25-19: vano il tentativo di recupero dell’Italia nel terzo parziale, vinto 25-23, perché la Serbia ha chiuso il quarto set con lo stesso punteggio, con già in campo nell’Italia qualche seconda linea.

Dall’altro girone si qualificano in semifinale Olanda e Cina. Si torna in campo venerdì dopo il lungo trasferimento a Yokohama.

SPORTAL.IT | 16-10-2018 13:15