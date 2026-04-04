Italia, la richiesta del premio qualificazione degli azzurri scatena il web: "Mercenari"

Tifosi indignati per quanto accaduto prima del match con la Bosnia, alla delusione per il ko si aggiunge la rabbia per l'avidità dei giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

E meno male che Gattuso li ha fermati, facendoli ragionare. La richiesta di un premio qualificazione da parte degli azzurri prima della gara con la Bosnia, rivelata da Repubblica, ha acceso ulteriormente gli animi dei tifosi, che già non avevano smaltito la delusione per il ko ai rigori ma ora si sentono ancor più delusi dall’avidità dei giocatori.

La proposta di Biasin

Ad accendere la miccia è Fabrizio Biasin. Il cronista del quotidiano Libero scrive su X/twitter: “Un gruppo azzurri si è informato su un’eventuale ricompensa, circa 10mila euro a testa. Gattuso li ha fermati” (Rep). A un premio in caso di obiettivo raggiunto dovrebbe corrispondere una sanzione in caso di obiettivo non raggiunto. E in un attimo il premio non lo chiedono più.”

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rabbia dei tifosi verso gli azzurri

Fioccano reazioni indignate: “Sempre più penosi…invece di pensare alla qualificazione, questi hanno pensato ai soldi, invece di fare bella figura; ma io gli farei prendere uno stipendio da operaio, visto la figuraccia che hanno fatto!” e poi: “Molto semplice, questi 28 non dovranno più essere convocati in Nazionale. Abbiamo tantissimi validi italiani in serie B, che ci farebbero fare più bella figura” e anche: “Dovrebbero pagare loro per poter giocare in nazionale anche perché aumenterebbero enormemente le loro chances ed i vantaggi pubblicitari.”

C’è chi scrive: “Voglio non crederci e se fosse vero Gattuso si conferma un grande uomo” e poi: “Credo certi giocatori non debbano più vedere la maglia della nazionale anche a costo di rimetterci europeo e mondiale… Anche perché visto i risultati se prima dello spareggio pensano ai soldi dubito che siano pronti a grandi successi” e anche: “Rimane il fatto che è vergognoso da gente che andava davanti la tv a dire che “giochiamo anche per i bambini che non hanno mai visto un mondiale”. È ancora più vergognoso perché guadagnano milioni già di base, che schifo!”, oppure: “Ecco perché piangevano alla fine”

Il web è impietoso: “Io direi che la sanzione in caso di obiettivo non raggiunto dovrebbe pari al doppio del premio. Così magari ci pensano due volte” e poi: “Con quello che guadagnano nei Club hanno il coraggio di chiedere un premio per la qualificazione ad un play off … sono ridicoli” e anche: “Che figuraccia”, oppure: “Mercenari avidi, non guadagnano già abbastanza?” e ancora: “Ma l’allenatore che li ha fatti desistere è lo stesso che a fine gara li definiva eroici?” e infine: “Una volta si pattuiva il premio per la vittoria del mondiale…”