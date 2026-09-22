Il Belgio sarà il primo ostacolo sulla strada del nuovo corso azzurro. Van Bommel ritrova Lukaku e Openda, due attaccanti con motivi diversi per cercare il riscatto dopo le recenti esperienze in Italia.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La nuova Italia di Roberto Mancini riparte da una sfida di alto livello. Venerdì 25 settembre gli Azzurri affrontano il Belgio allo Stadio Olimpico di Roma nella prima giornata della Nations League, inaugurando così il secondo mandato del commissario tecnico sulla panchina della Nazionale. Di fronte ci sarà una squadra affidata per la prima volta a Mark van Bommel, che ha convocato 28 giocatori per i prossimi impegni internazionali. Tra i nomi più interessanti ci sono Romelu Lukaku e Lois Openda, entrambi con un passato recente in Serie A e pronti a rappresentare una delle principali minacce per la difesa italiana.

Openda, dal flop alla Juventus alla rinascita con il Lione

Per Lois Openda la sfida dell’Olimpico può rappresentare un’occasione particolare. L’attaccante belga è ancora di proprietà della Juventus, che nella scorsa estate lo ha ceduto in prestito all’Olympique Lione dopo una stagione in bianconero conclusa con appena due reti in 34 presenze. Il ritorno in Francia sembra però avergli restituito continuità e fiducia: Openda ha segnato contro il Fenerbahçe nei preliminari di Champions League ed è stato protagonista anche nelle prime giornate di Ligue 1, fornendo tra l’altro un assist nel successo per 3-1 contro l’Auxerre. Insomma, premesse confortanti.

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Lukaku, dopo Napoli una nuova ripartenza in Turchia

Anche Romelu Lukaku arriva alla sfida con l’Italia dopo aver cambiato squadra in estate. Il centravanti belga ha lasciato il Napoli, con cui aveva conquistato lo scudetto e la Supercoppa Italiana, per trasferirsi a titolo definitivo al Fenerbahçe. L’esperienza partenopea si è chiusa con 45 presenze e 15 gol: un bottino certamente considerevole tenendo conto anche dell’infortunio che lo ha fortemente limitato nella passata stagione. Il rapporto con gli azzurri, tuttavia, aveva attraversato anche momenti complicati con la rottura con il suo mentore Antonio Conte e una permanenza diventata via via impossibile.

Van Bommel punta sull’esperienza per il debutto

Il nuovo commissario tecnico del Belgio ha scelto una rosa che mescola esperienza e nuove soluzioni. Oltre a Lukaku e Openda, nell’elenco figurano Kevin De Bruyne, Youri Tielemans e Leandro Trossard, mentre sono sei i giocatori convocati che militano attualmente in Serie A: De Winter, Theate, De Bruyne, Keita, De Ketelaere e Moreira. Van Bommel è alla sua prima esperienza da commissario tecnico dopo aver allenato PSV, Wolfsburg e Antwerp e ha indicato nella disciplina, nell’ambizione e nel coraggio gli elementi sui quali costruire il nuovo Belgio. L’esordio contro l’Italia sarà quindi anche il primo vero test del suo progetto.

Mancini riparte dal Belgio: subito un esame di livello

Per Mancini il calendario non concede tempo per prendere le misure con il nuovo gruppo. Il Belgio sarà seguito dalla trasferta contro la Turchia del 28 settembre e dalla gara con la Francia del 2 ottobre, prima del ritorno con la Turchia il 5 ottobre. L’Italia ritrova dunque immediatamente una sfida contro una nazionale di primo piano, con il precedente favorevole del successo nei quarti di finale di EURO 2020, quando gli Azzurri superarono proprio il Belgio. Ora il contesto è completamente diverso e la prima partita del nuovo corso metterà subito di fronte Mancini a un Belgio che può contare su Lukaku, Openda, De Bruyne e una nuova guida tecnica.