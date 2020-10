Italia: Lazzari, Belotti e Bonaventura lasciano il ritiro

L’Italia perde qualche pedina in vista della prossima sfida di Nations League contro l’Olanda: oltre allo squalificato Andrea Belotti lascia il ritiro azzurro anche Manuel Lazzari , infortunatosi questa mattina durante l’allenamento.

L’esterno della Lazio abbandona dunque il gruppo allenato da Roberto Mancini, che dovrà fare a meno anche del ‘gallo’ Belotti. Nuova occasione dunque per Immobile, che prenderà posto con ogni probabilità al centro del tridente. Niente sfida contro gli ‘orange’ anche per Giacomo Bonaventura , che è diventato papà e dunque non si riaggregherà al ritiro.

Dopo l’ultimo allenamento a Danzica la Nazionale è in partenza per Bergamo, dove dovrà affrontare gli olandesi per mantenere il primato nel girone.

Ennesimo infortunio in casa Lazio: Simone Inzaghi deve già fare i conti con una difesa dimezzata in questo inizio di stagione problematico dal punto di vista fisico, ora dovrà probabilmente rinunciare anche al suo esterno destro titolare in vista della ripresa del campionato.

OMNISPORT | 12-10-2020 18:22