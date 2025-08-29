Italia, le scelte di Gattuso: Cambiaso graziato, prima volta per Leoni, Fabbian e Pio Esposito

Tornano in azzurro Mancini e Scamacca, l'esterno della Juventus convocato nonostante le due giornate di squalifica in campionato dopo l'espulsione con il Parma

La prima volta di Ringhio Gattuso: il nuovo ct dell’Italia ha diramato le prime convocazioni in vista delle partite di venerdì 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia e lunedì 8 settembre a Debrecen con Israele.

La prima Italia di Gattuso

Dopo le prime due gare disputate a giugno (sconfitta 3-0 in Norvegia e successo per 2-0 con la Moldova), l’Italia torna in campo per agganciare la qualificazione Mondiale che manca da troppo tempo. A Bergamo saranno almeno 18mila a testimoniare alla prima di Gattuso, che ha convocato 28 calciatori per il raduno in programma da domenica 31 agosto al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Prima chiamata in Nazionale maggiore per il difensore del Liverpool Giovanni Leoni, per il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian e per l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito.

Cambiaso graziato

Graziato Andrea Cambiaso, esterno della Juventus, che viene convocato nonostante la squalifica di due giornate rimediata nella prima giornata durante il match contro il Parma per fallo di reazione: il codice etico è stato dunque accantonato o ritenuto non applicabile. A oltre un anno di distanza dall’Europeo tedesco tornano a indossare la maglia azzurra Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca.

L’elenco dei convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham)

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Giovanni Leoni (Liverpool), Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giovanni Fabbian (Bologna), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle)

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Atalanta), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).