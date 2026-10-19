Italia, Liberali prenota l’azzurro: dal gol alla FIorentina alla raccomandazione di Fabregas, i segnali per Mancini del talento ex Milan

Con la prestazione del Franchi il trequartista del Como ha dimostrato di essere pronto a cogliere le occasioni per mettersi in mostra, lanciando un messaggio al c.t.

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La rete alla Fiorentina non ha messo in mostra solo le qualità tecniche di Mattia Liberali, ma anche la sua personalità, sottolineata non a caso dal tecnico del Como Cesc Fabregas a fine partita: il primo gol in serie A vale quindi come un doppio messaggio al c.t. Roberto Mancini in vista delle convocazioni dell’Italia per la Nations League.

Como, il messaggio di Liberali a Mancini

Finora Mattia Liberali aveva giocato pochissimo con la maglia del Como: prima della partita in casa della Fiorentina, la gara di debutto da titolare con i lariani, aveva messo insieme appena 36 minuti distribuiti in tre diverse apparizioni tra serie A e Champions League. Alla prima occasione, però, il 19enne cresciuto nel Milan ha lasciato il segno con una prestazione da incorniciare e una rete tanto bella quanto pesante, quella che ha sbloccato la partita, firmata con un sinistro improvviso e angolato. Una vera prodezza con cui Liberali si è inserito tra i candidati alla convocazione del c.t. Roberto Mancini per l’Italia che a novembre tornerà a giocare in Nations League.

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La “raccomandazione” di Fabregas

Ma il messaggio di Liberali a Mancini va oltre la bellezza e l’importanza del gol segnato alla Fiorentina. È una prova della maturità e della personalità di questo 19enne, che ha atteso con pazienza il suo momento e, una volta in campo, ha risposto presente: una dote che non può essere sfuggita al c.t., tecnico da sempre attento ai giovani giocatori di carattere. Liberali, inoltre, a fine gara ha incassato la “raccomandazione” del suo allenatore, Cesc Fabregas, che a Dazn ha sottolineato proprio la mentalità del 19enne.

“Tutti meritano spazio, questo ragazzo gioca bene e quando vedi che riesce a fare la differenza grazie alla sua personalità sono molto contento. Lui ha una voglia e una tensione importanti”, ha dichiarato il tecnico del Como, sottolineando proprio come il trequartista sia riuscito subito ad approfittare dei minuti concessi: “Senza Diao, oggi Liberali ha avuto spazi: deve essere da esempio per tutti per come lo ha sfruttato”, ha detto Fabregas.

Italia, Liberali al posto di Vergara?

Fabregas ha ricordato come a spalancare a Liberali le porte della titolarità nel Como è stato l’infortunio di Assane Diao. Allo stesso modo, la convocazione in Nazionale potrebbe essere favorita dall’infortunio di Antonio Vergara, talento del Napoli che nella testa di Mancini occupa la stessa posizione in campo di Liberali, ovvero quella di trequartista destro.

Il partenopeo è attualmente fuorigioco per infortunio, dunque, il 19enne del Como potrebbe avere l’occasione giusta non solo per entrare nel gruppo dell’Italia di Mancini, ma magari anche per fare il suo debutto con la Nazionale maggiore nelle partite in programma contro la Francia (il 12 novembre) e il Belgio (il 15 novembre). E, una volta in campo, chissà che Liberali non confermi anche con la maglia azzurra addosso la sua straordinaria capacità di cogliere l’attimo.