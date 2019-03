Italia-Liechtenstein, le formazioni: Quagliarella punta al record

Dopo la vittoria all’esordio dei gironi di qualificazione al campionato Europeo contro la Finlandia, l’Italia di Roberto Mancini cerca l’immediato bis contro il Liechtenstein, che ha iniziato il suo girone con una sconfitta per 2-0 contro la Grecia. Obbligati i tre punti per gli Azzurri, chiamati anche ad esprimere un gioco convincente allo stadio Tardini a Parma, dove si spera in una goleada vista la caratura dell’avversario.

Il ct conferma il 4-3-3 ormai collaudato: in difesa Spinazzola dovrebbe iniziare dal primo minuto al posto di Piccini, al centro Romagnoli dovrebbe sostituire Chiellini. A centrocampo ci sarà Sensi e non Jorginho, in attacco Kean e Bernardeschi confermati (ma il bianconero è in ballottaggio con Politano), mentre il veterano Quagliarella prende il posto di Immobile.

La punta della Sampdoria, vicina al gol anche contro la Finlandia (una traversa nel finale di partita), punta a stabilire un record: diventare a 36 anni compiuti il marcatore più anziano della storia della Nazionale italiana. Il primato ora appartiene a Christian Panucci, che agli Europei del 2008 segnò all’eta di 35 anni e due mesi. Quagliarella è tornato a riassaporare l’Azzurro a Udine dopo nove anni di digiuno: per lui 26 presenze totali e sette reti con la maglia dell’Italia.

Italia-Liechtenstein, ore 20.45

Italia (4-3-3): Donnarumma; Spinazzola, Bonucci, Romagnoli, Biraghi; Verratti, Sensi, Barella; Kean, Quagliarella, Bernardeschi.

A disposizione: Sirigu, Cragno, Mancini, Pezzella, Pavoletti, Grifo, Chiellini, Jorginho, Politano, Immobile, Zaniolo. Commissario tecnico: Roberto Mancini

Liechtenstein (4-1-4-1): B.Büchel; Wolfinger, Kaufmann, Rechsteiner, Goppel; S.Wieser; Hasler, Polverino, M.Büchel, Salanovic; Gubser.

A disposizione: Hobi, Majer, Brandle, Malin, Ospelt, Sele, Kuhne, Meier, Yildiz, Eberle, Frick. Commissario tecnico: Helgi Kolvidsson

SPORTAL.IT | 26-03-2019 08:05