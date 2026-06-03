Italia, gli esperimenti di Baldini non cancellano la vergogna: l’autogol social scatena gli sfottò per l’assenza ai Mondiali 

Un post pubblicato su X dall’account ufficiale della Nazionale si trasforma in un boomerang: migliaia i commenti che prendono in giro gli azzurri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Un vero e proprio autogol quello dello realizzato dall’account ufficiale dell’Italia su X: un post sull’amichevole in Lussemburgo della Nazionale del c.t. ad interim Silvio Baldini ha scatenato gli sfottò dei social nei confronti degli azzurri per l’assenza ai Mondiali.

I social all’attacco dell’Italia

Gli esperimenti del c.t. ad interim Silvio Baldini hanno forse distratto qualche tifoso dal motivo per cui l’Italia è impegnata stasera in un’amichevole col Lussemburgo, ovvero dal fatto che la Nazionale ha mancato per la terza volta la qualificazione ai Mondiali. Una vergogna che, però, il resto del mondo del calcio non ha dimenticato affatto: a dimostrarlo ci sono le reazioni a un post pubblicato dall’account ufficiale dell’Italia su X, capace di scatenare una vera e propria umiliazione social degli azzurri.

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L’autogol sui social dell’Italia

Sul profilo inglese dell’Italia, infatti, è comparso ieri un post che ritraeva gli azzurri di Baldini in viaggio: nelle immagini appaiono Bartesaghi, Koleosho e Fini in procinto di salire sull’aereo che li avrebbe portati in Lussemburgo. Ad accompagnare l’immagine la classica didascalia “in viaggio”, seguita dagli hashtag #Azzurri e #VivoAzzurro e dal tag ItaAirways, la compagnia su cui vola abitualmente l’Italia.

Un post promozionale, dunque, che però ha avuto un esito disastroso: migliaia i commenti che rinfacciano all’Italia, in maniera sarcastica o addirittura velenosa, l’assenza ai Mondiali.

Veleno social sugli azzurri

Tra i commenti più cattivi comparsi sul social – ma anche tra i più centrati – il commento di un utente che pubblica una foto con una scaletta zeppa di persone pronte a imbarcarsi e nessun aereo. “Dove va l’Italia? Mica siete ai Mondiali?”, domanda Maspeya. “In viaggio per dove?”, si domanda Agenere. “La cosa peggiore è che non solo non si sono qualificati, ma che stanno partendo per giocare col Lussemburgo”, attacca Alex. “Partono per le vacanze”, aggiunge Ade. “Italia imbarazzante da più di un decennio”, aggiunge MitnMoi. “Ma è uno scherzo?”, domanda InTheMaking. La stoccata peggiore è di Ekowken: “Partono per i Mondiali… vanno a fare i raccattapalle per gli altri”.