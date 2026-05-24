Italia, Baldini beffa Ancelotti: la prima volta di Samuele Inacio. I convocati per le sfide con Lussemburgo e Grecia

Domani Baldini diramerà l'elenco dei convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. La novità sarà Samuele Inacio Pia, 18enne del Dortmund, cresciuto nell'Atalanta

La baby Italia di Silvio Baldini affronterà le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia. Domani le convocazioni del ct ad interim. La novità sarà il 18enne Samuele Inacio Pia, pronto a vestire l’azzurro dei grandi senza avere debuttato con l’Under 21: beffato Ancelotti che subodorava la possibilità di strapparlo all’Italia.

Italia contro Lussemburgo e Grecia, domani le convocazioni

Domani Silvio Baldini renderà noti i nomi dei convocati per le amichevoli dell’Italia contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno). Le scelte sono già state anticipate, rimarranno a casa tutti i big ad esclusione di Gigio Donnarumma, capitano e chioccia dei tanti giovanotti desiderosi di impegnarsi anche in vista del futuro.

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Oltre al portiere del Manchester City, della comitiva azzurra che ha fallito la qualificazione ai Mondiali sono pronti a presentarsi all’appello anche Palestra, Pisilli e Pio Esposito. Dall’Under 21, Baldini pescherà a piene mani: da Bartesaghi a Chiarodia, da Ndour a Koleosho. E poi ancora Palmisani, Kayode, Comuzzo, Lipani, Casadei, Venturino, Reggiani ed Ekhator.

A loro potrebbero aggiungersi Dagasso, fresco di promozione in A col Venezia, Berti, che ha mercato in A, e ancora: Prati, Mane, Faticanti e il baby Cacciamani, giovanissimo esterno del Torino che tanto bene ha fatto quest’anno con la Juve Stabia. Chiamata in vista, infine, per Fini del Genoa (in B col Frosinone) e Cherubini della Roma (in cadetteria con la Sampdoria), altri due profili interessanti provenienti dall’Under 21.

Italia, novità Samuele Inacio

La novità dell’ultima ora potrebbe essere rappresentata dal 18enne Samuele Inacio Pia, jolly offensivo del Borussia Dortmund, figlio di Inacio Pia, ex Atalanta e Napoli. Seconda punta molto imprevedibile vanta 23 presenze tra Under 17, Under 18 e Under 19, ma non ha mai debuttato con l’Under 21. È nato a Bergamo, ma è convocabile anche dal Brasile. Una possibilità che Silvio Baldini intende togliere ad Ancelotti, blindando il giovane Samuele Inacio in azzurro.

Cresciuto nelle giovanili bergamasche di Mapello e Marigolda, l’Atalanta lo ha svezzato sin dall’età di 6 anni, perdendolo nel 2024 tra le polemiche. Da due anni il calciatore è al Borussia Dortmund, ma “l’agguato” mosso dai tedeschi non è stato digerito dal presidente Percassi, che in occasione del match tra l’Atalanta e il Borussia Dortmund, lo scorso febbraio, rinunciò al tradizionale pranzo tra club.

Samuele Inacio, la diatriba Atalanta-Borussia

La questione è finita anche davanti alla FIFA. In pratica Samuele Inacio, in quanto minorenne, era libero di poter firmare con altri club. Lo sgarbo del Borussia, secondo l’Atalanta, stava nel fatto che l’accordo tra le parti tagliò fuori il club bergamasco, beffato nell’occasione.

Tra l’altro, quasi 30 anni prima, Inacio Pia, papà di Samuele, fu ingaggiato dall’Atalanta dell’allora patron Ruggeri, tirato su, cresciuto e fatto debuttare ad alti livelli. Avrebbe voluto ripetersi col figlio, ma non gli è stato consentito. Samuele Inacio, dopo essersi messo in mostra con le giovanili del Borussia, sarà integrato in pianta stabile in prima squadra per la prossima stagione. Intanto è pronto a debuttare in azzurro.